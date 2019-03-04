Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor!

Yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşlarında Borussia Dortmund-Tottenham ve Real Madrid-Ajax karşılaşmaları oynanacak Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart’taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Borussia Dortmund (Almanya) – Tottenham (İngiltere) (0-3)
Real Madrid (İspanya) – Ajax (Hollanda) (2-1)
6 Mart Çarşamba:
Paris Saint-Germain (Fransa) – Manchester United (İngiltere) (2-0)
Porto (Portekiz) – Roma (İtalya) (1-2)
12 Mart Salı:
Juventus (İtalya) – Atletico Madrid (İspanya) (0-2)
Manchester City (İngiltere) – Schalke 04 (Almanya) (3-2)
13 Mart Çarşamba:
Barcelona (İspanya) – Olympique Lyon (Fransa) (0-0)
Bayern Münih (Almanya) – Liverpool (İngiltere) (0-0)