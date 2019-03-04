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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor!
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 rövanş karşılaşması yapılacak.

4 Mart 2019 10:11

Yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşlarında Borussia Dortmund-Tottenham ve Real Madrid-Ajax karşılaşmaları oynanacak  Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart’taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Borussia Dortmund (Almanya) – Tottenham (İngiltere) (0-3)

Real Madrid (İspanya) – Ajax (Hollanda) (2-1)

6 Mart Çarşamba:

Paris Saint-Germain (Fransa) – Manchester United (İngiltere) (2-0)

Porto (Portekiz) – Roma (İtalya) (1-2)

12 Mart Salı:

Juventus (İtalya) – Atletico Madrid (İspanya) (0-2)

Manchester City (İngiltere) – Schalke 04 (Almanya) (3-2)

13 Mart Çarşamba:

Barcelona (İspanya) – Olympique Lyon (Fransa) (0-0)

Bayern Münih (Almanya) – Liverpool (İngiltere) (0-0)

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Son güncelleme 10:46 | 4 Mart 2019
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