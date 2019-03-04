NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar’ın müzayedesinden 16 milyon lira gelir elde edildi

ABD’li efsane basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar, kişisel koleksiyon eşyalarını satışa çıkarttığı müzayededen 2 milyon 947 bin dolar (yaklaşık 16 milyon lira) gelir elde etti. ABD basınında yer alan haberlere göre, NBA tarihinin en fazla sayı atan oyuncusu Abdul-Jabbar’ın basketbolla ilgili eşyaları ve kazandığı ödüller açık artırmayla satıldı. Müzayedede 234 parça satılırken, 71 yaşındaki Abdülcabbar’ın 1987’de kazandığı şampiyonluk yüzüğü 398 bin 937 dolar, 1985’te elde ettiği şampiyonluk yüzüğü 343 bin 700 dolar, 1980 ve 1988’de aldığı şampiyonluk yüzükleri 245 bin 500’er dolara alıcı buldu. İrem Yaman`dan altın madalya! Türkiye Tekvando Milli Takımı, Amerika Açık Turnuvası`nın ikinci gününde 1`i altın 4 madalya daha kazanmayı başardı. İlgili Haberi Oku

‘Tarih para kazandırmıyor…’

71 yaşındaki efsanevi isim kendi blogunda “Odanızda duran şampiyonluk yüzükleri ve insanlara yardım etmek arasında kaldıysanız cevap çok basit. Sat gitsin! Tarih, para kazandırmıyor” diyerek müzayede kararı almıştı. NBA’de son sezonunu geçirdiği 1989’daki bir maçta kullanılan imzalı top için 270 bin 50 dolar ödendi. Efsane basketbolcunun 1972, 1974 ve 1976 yıllarında kazandığı en değerli oyuncu (MVP) ödüllerinin her biri için ise 120 bin doların üzerinde fiyat belirlendi.

Abdul-Jabbar’ın müzayededen elde ettiği 2 milyon 947 bin dolar gelirin büyük kısmı, çeşitli alanlarda çocukların eğitimine destek sağlamak için kendisinin kurduğu Skyhook Vakfı’na aktarıldı. Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers’ta oynadığı NBA kariyeri boyunca 6 şampiyonluk yaşayan Abdul-Jabbar, 19 kez all-star seçildi, normal sezonda 6, finallerde ise 2 defa MVP ödülüne layık görüldü. NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar şampiyonluk yüzüklerini satıyor! Basketbol tarihinin unutulmaz efsanelerinden 6 kez NBA şampiyonu Kareem Abdul-Jabbar, 6 şampiyonluk yüzüğünün 4`ünü gelirini muhtaç çocukların eğitim masraflarında kullanmak için satışa çıkardı. İlgili Haberi Oku