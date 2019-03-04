Mustafa Denizli son durum ne? Mustafa Denizli kaç yaşında?

Mustafa Denizli, Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında rahatsızlandı. Denizli maçın ikinci yarısında yedek kulübesindeki yerini alamazken kulübede takımı Sarp Yiğit idare etti. Peki, Mustafa Denizli kimdir? Kaç yaşında?

MUSTAFA DENİZLİ’DE SON DURUMU

Edinilen bilgiye göre Mustafa Denizli, tansiyonunun düşmesi nedeniyle özel bir araçla tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kulübün resmi açıklaması bekleniyor.

MUSTAFA DENİZLİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Denizli, 10 Kasım 1949 tarihinde Alaçatı, İzmir’de dünyaya geldi.

Futbola 1962 senesinde Altay altyapısında başalyan Denizli, ilk profesyonel sözleşmesini de senesinde Altay ile imzaladı.

1967-1983 yılları arasında forma giydiği Altay’da 1967 ve 1980 senelerinde olmak üzere iki Türkiye Kupası kazanan Denizli, bu süre zarfında forma şansı bulduğu 386 maçta tam 121 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

1983 senesinde Galatasaray’a transfer olan Denizli, burada sadece 1 sezon forma giydi ve 15 maçta attığı 3 golle takımına katkıda bulundu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra 1984 senesinde teknik direktörlüğe başlayan Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı takımlar sırasıyla;

1987-1989: Galatasaray

1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)

1990-1992: Galatasaray

1994-1996: Kocaelispor

1996-2000: Türkiye

2000-2002: Fenerbahçe

2003-2004: Manisaspor

2004-2006: PAS (İran)

2006-2007: Persepolis (İran)

2008-2010: Beşiktaş

2011-2012: Persepolis

2013: Çaykur Rizespor

2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)

2015-2016: Galatasaray

2017: Eskişehirspor

Teknik direktörlük başarıları:

A Milli Türkiye Futbol Takımı

Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek final (1kere): 2000

Galatasaray (4 Kupa)

Süper Lig (1): 1988 İkincilik (1): 1991

Türkiye Süper Kupası (2): 1988, 1991

Türkiye Kupası (1): 1991

Şampiyon Kulüpler Kupası Yarı final (1): 1989

UEFA Kupa Galipleri Kupası Çeyrek final (1): 1992

Fenerbahçe (1 Kupa)

Süper Lig (1): 2001

Beşiktaş (2 Kupa)

Süper Lig (1): 2009

Türkiye Kupası (1): 2009

Pas

İran Pro Ligi İkincilik (1): 2006

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final (1): 2005

Persepolis

Hafzi Kupası Finalist (1): 2006