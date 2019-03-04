SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: İstanbul adaylarının kesin listesi açıklandı
MAÇ SONUCU | Napoli 1-2 Juventus
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Napoli 1-2 Juventus

İtalya ligi lideri Juventus, en yakın takipçisi Napoli'yi 2-1 yenerek rakibiyle arasındaki farkı 16 puana çıkardı

4 Mart 2019 00:41

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında Juventus, Napoli’yi 2-1 yendi.

Ligde 26. haftanın kapanış maçında, namağlup lider Juventus, 2. sırada yer alan Napoli’ye konuk oldu.

Napoli kalecisi Meret, 25. dakikada kırmızı kart gördü. Pjanic’in 28. dakikada serbest vuruştan attığı golle öne geçen Juventus, Emre Can’ın 39. dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Pjanic’in 47. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle Juventus da 10 kişi kaldı. Rakip sahaya yerleşen Napoli, Callejon’un golüyle skoru 2-1’e getirdi.

Napoli, Insigne’nin 84. dakikada kullandığı penaltı atışının direkten dönmesiyle beraberlik fırsatını kaçırdı.

Kalan bölümde gol olmayınca maçı 2-1 kazanan Juventus, 72 puana ulaştı ve en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 16 puana yükseltti.

Son güncelleme 00:41 | 4 Mart 2019
juventus Napoli
GÜNÜN MAÇLARI
Akhisarspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 20:00
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR