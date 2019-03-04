MAÇ SONUCU | Akhisarspor 3-1 Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın kapanış maçında kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma oynandı. Akhisarspor, konuğu Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 geri düştüğü maçta 3-1’lik skorla mağlup etti ve altın değerinde bir üç puana uzandı.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında son dakikada gole sebebiyet veren bir hataya imza atan Milan Lukac, 65’te büyük bir hata yaptı ve kendi kalesine attığı golle takımının 1-0 geri düşmesine sebep oldu. Bu talihsiz gol adeta takımı ateşlerken Zeki Yavru (74 ve 87) ve Bilal Kısa’nın (77) çok şık golleriyle galibiyeti getirdi.

Son sıradaki Akhisarspor 21 puana yükselip ligde sekiz maç sonra kazanarak nefes alırken Alanyaspor 31 puanda 10. sırada kaldı. Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Kasımpaşa 2-2 Trabzonspor Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 24. hafta heyecanı sona eriyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. Zorlu maçta iki takım da üç puanın peşinde. 30`da Trabzonspor, Nwakaeme ile 1-0 öne geçti. 45+2`de Nwakaeme yeniden sahneye çıktı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. 63`te Perica ile skor 2-1`e geldi. 90`da Trezeguet, VAR uyarısıyla gelen penaltıdan skoru 2-2`ye getirdi. İlgili Haberi Oku