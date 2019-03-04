Kayserispor’dan tarihi rekor! Yine Hikmet Karaman…

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon kümede kalma mücadelesi verirken son haftalarda topladığı puanlar ile gözünü üst sıralara diken İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi rekorunu kırdı. Bu sezon Hikmet Karaman’ın geldiği günden bu yana Süper Lig’de yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, son 10 haftada topladığı puanlar ile rekor kırdı.

Bu sezon en son 14. haftada mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 0 günden bu yana oynadığı müsabakalarda hiç yenilmedi. Sarı Kırmızılılar, Hikmet Karaman’ın göreve geldiği günden bu yana oynadığı 10 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik alarak 20 puan topladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, bu 10 maçta 13 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Kayserispor`da Bernard Mensah`tan kötü haber! Kırık var... Süper Lig takımlarından Kayserispor`da forma giyen ve Beşiktaş maçında sakatlanan Bernard Mensah`ın kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. Yıldız futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

İstikbal Mobilya Kayserispor’un son 10 haftada oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

Kayserispor-Akhisarspor 1-0

B.B.Erzurum-Kayserispor 1-1

Antalyaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Bursaspor 1-1

Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

Kayserispor-Göztepe 2-1

Konyaspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Beşiktaş 2-2

YİNE KARAMAN

Sarı kırmızılı takım, 2004-2005 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. O dönemde sarı kırmızılı takımın başında yine Hikmet Karaman vardı. 4 galibiyet 6 beraberlik elde edip 18 puan toplayan Kayserispor, 12 gol atarken kalesinde ise 8 gol görmüştü. Kayserispor, o sezon ligi 34 puanla 14.sırada tamamlamıştı.

Fırat Aydınus`un Başakşehir lehine verdiği penaltıya ve Arda Turan`a tepki yağdı! Medipol Başakşehir`in Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Fırat Aydınus`un ilk yarının sonlarına doğru İstanbul temsilcisi lehine verdiği penaltı kararı eleştiri aldı. Sosyal medyada pozisyonun kahramanı Arda Turan ve hakem Fırat Aydınus`a tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

Sarı Kırmızılı takımın 2004-2005 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

Samsunspor-Kayserispor 3-3

Kayserispor-İstanbulspor 0-0

Kayserispor-Galatasaray 2-2

A.Sebatspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Malatyaspor 1-1

Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Denizlispor 1-0

G.Antepspor-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Sakaryaspor 1-0