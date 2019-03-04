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Kayserispor’dan tarihi rekor! Yine Hikmet Karaman…
Kayserispor

Kayserispor’dan tarihi rekor! Yine Hikmet Karaman…

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig serüveninde tarihi bir rekor kırdı. Kayserispor'un bundan önceki en uzun yenilmezlik serisinde de takımın başında yine Hikmet Karaman vardı.

4 Mart 2019 09:48

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon kümede kalma mücadelesi verirken son haftalarda topladığı puanlar ile gözünü üst sıralara diken İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi rekorunu kırdı. Bu sezon Hikmet Karaman’ın geldiği günden bu yana Süper Lig’de yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, son 10 haftada topladığı puanlar ile rekor kırdı.

Bu sezon en son 14. haftada mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 0 günden bu yana oynadığı müsabakalarda hiç yenilmedi. Sarı Kırmızılılar, Hikmet Karaman’ın göreve geldiği günden bu yana oynadığı 10 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik alarak 20 puan topladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, bu 10 maçta 13 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

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İstikbal Mobilya Kayserispor’un son 10 haftada oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

Kayserispor-Akhisarspor 1-0

B.B.Erzurum-Kayserispor 1-1

Antalyaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Bursaspor 1-1

Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

Kayserispor-Göztepe 2-1

Konyaspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Beşiktaş 2-2

YİNE KARAMAN

Sarı kırmızılı takım, 2004-2005 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. O dönemde sarı kırmızılı takımın başında yine Hikmet Karaman vardı. 4 galibiyet 6 beraberlik elde edip 18 puan toplayan Kayserispor, 12 gol atarken kalesinde ise 8 gol görmüştü. Kayserispor, o sezon ligi 34 puanla 14.sırada tamamlamıştı.

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Sarı Kırmızılı takımın 2004-2005 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

Samsunspor-Kayserispor 3-3

Kayserispor-İstanbulspor 0-0

Kayserispor-Galatasaray 2-2

A.Sebatspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Malatyaspor 1-1

Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Denizlispor 1-0

G.Antepspor-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Sakaryaspor 1-0

Son güncelleme 09:48 | 4 Mart 2019
hikmet karaman kayserispor
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24 13 46
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24 11 41
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Konyaspor
24 8 35
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