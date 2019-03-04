Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası Ünal Karaman’dan flaş açıklama: ‘Saçma sapan bir şekilde…’

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2'lik eşitlikle sonra eren Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan tecrübeli teknik adam, “Öncelikle Mustafa hocama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah sağlığında bir olumsuzluk olmaz. Devreye 2-0 galip girmiştik. Daha iyi oyun beklerken, ikinci yarı beklentilerimizin altında kaldı. Skor 2-1 olduktan sonra oyunu dengelediğimiz, topun bizde kaldığı dakikalarda oldu. Dön dolaş aynı şeyleri konuşuyoruz. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklarımız var. Bunlar kabul edilebilir. Ancak sinirsel bir tahribat söz konusu. Oyuncularımızı yeterince dinlendirme fırsatı bulamadık. MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-2 Trabzonspor Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 24. hafta heyecanı sona erdi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Kasımpaşa, 2-2 ile sekiz maçlık mağlubiyet serisine bir puanla nokta koydu. İlgili Haberi Oku

Sinirlemizi yatıştıracak bir araya giremedik. Bir maç bitiyor, hemen diğer maçın analizine başlıyoruz. Oyuncu değişikliği hamlemiz olmuyor. Ancak bizim kalitemizdeki bir takımın ne olursa olsun sakin kalması gerekiyor. Oyuncularımıza dinlenme süresini daha uzun vermeye çalışacağız. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da farkı açabilecek oyunu beklerken, ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmadı. Skorun böyle olmasından son derece üzgünüm” şeklinde konuştu.

“Saçma sapan bir şekilde geriye çekildik”

Müsabaka boyunca pas kalitelerinin beklentilerinin çok altında kaldığını belirten Karaman, “Orta sahada arzu ettiğimiz pas trafiğini oluşturamadık. Bir de yorgunluğun bizi bu kadar etkileyeceğini düşünemedim. Bu bizim pas oyun kalitemizi bir hayli düşürdü. Saçma sapan bir şekilde geriye çekildik. Yediğimiz golde iki stoperin arasından oyuna vuruş yaptırdık. Penaltı öncesi orta alana direnç için oyuncu koyacaktık ama o hamleyi de yapamadık. Takım savunmasında yükü sadece Novak'a bağlamamak gerekir. Novak'ın bölgesi en ayakta kalmamız gereken bölgeydi. Pas trafiği beklentimizin altında kaldı” ifadelerini kullandı. Son dakika! Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı! İşte ilk açıklaması... Son dakika! Kasımpaşa Trabzonspor maçı devre arasında rahatsızlık geçiren Teknik Direktör Mustafa Denizli, kontrol amacıyla ikinci yarıda kulübede yer almadı. Mustafa Denizli hastaneye kaldırılırken daha sonra yaptığı açıklamada İkinci golden sonra sinirlendim. Tansiyonum yükseldi. Zaten her maç çıkıyor. Doktorumuz tansiyonumu ölçmek için ısrar etti. Biraz yüksek çıktı o kadar. Gayet iyiyim ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku