Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Kasımpaşa 2-2 Trabzonspor

Kasımpaşa Trabzonspor canlı! Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta kapanıyor. Düşüşteki Kasımpaşa’ya konuk olan Trabzonspor kazanarak 41 puanla üçüncü sıradaki Beşiktaş’la puan farkını ikiye indirmek istiyor. Çıktığı son resmi maçta da mağlup olan Kasımpaşa ise ateş hattından uzakta kalmak için puan veya puanlar elde etmenin peşinde. Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LERİ
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
KASIMPAŞA: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Veysel, Josue Sa, Tarkan, Pavelka, İlhan, Trezeguet, Perica
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman