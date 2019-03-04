Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Kasımpaşa 2-2 Trabzonspor

Kasımpaşa Trabzonspor canlı! Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta kapanıyor. Düşüşteki Kasımpaşa’ya konuk olan Trabzonspor kazanarak 41 puanla üçüncü sıradaki Beşiktaş’la puan farkını ikiye indirmek istiyor. Çıktığı son resmi maçta da mağlup olan Kasımpaşa ise ateş hattından uzakta kalmak için puan veya puanlar elde etmenin peşinde. Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KASIMPAŞA: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Veysel, Josue Sa, Tarkan, Pavelka, İlhan, Trezeguet, Perica

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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