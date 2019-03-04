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Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Kasımpaşa 2-2 Trabzonspor
Futbol

Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Kasımpaşa 2-2 Trabzonspor

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı sona eriyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. Zorlu maçta iki takım da üç puanın peşinde. 30'da Trabzonspor, Nwakaeme ile 1-0 öne geçti. 45+2'de Nwakaeme yeniden sahneye çıktı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. 63'te Perica ile skor 2-1'e geldi. 90'da Trezeguet, VAR uyarısıyla gelen penaltıdan skoru 2-2'ye getirdi.

4 Mart 2019 19:13

Kasımpaşa Trabzonspor canlı! Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta kapanıyor. Düşüşteki Kasımpaşa’ya konuk olan Trabzonspor kazanarak 41 puanla üçüncü sıradaki Beşiktaş’la puan farkını ikiye indirmek istiyor. Çıktığı son resmi maçta da mağlup olan Kasımpaşa ise ateş hattından uzakta kalmak için puan veya puanlar elde etmenin peşinde. Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KASIMPAŞA: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Veysel, Josue Sa, Tarkan, Pavelka, İlhan, Trezeguet, Perica

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

04 Mart 2019 Trabzonspor`un Nijeryalı yıldızı Onazi İstiklal Marşı çaldı Trabzonspor`un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı çaldı. Türkiye benim ikinci vatanım diyen yıldız oyuncu taraftarları mest etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:56 | 4 Mart 2019
Kasımpaşa spor toto süper lig trabzonspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 11 39
5 Konyaspor
24 8 35
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