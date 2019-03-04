Kadın bisikletçi erkekleri yakaladı, organizatörler mola kararı aldı!

Erkekler yarışının kadınlardan 10 dakika önce başlamasına rağmen, kadınlar yarışında hızlı bir başlangıç yapan Nicole Hanselmann erkekleri yakaladı ve erkek bisikletçileri takip eden emniyet araçları ve ambulanslarla çarpışma tehlikesi ortaya çıkınca organizatörler mola verilmesi kararını aldı.

Pazar günü düzenlenen Omloop Het Nieuwsblad yarışında İsviçreli bisikletçi Nicole Hanselmann, start verilmesinden sadece iki dakika sonra rakiplerine büyük fark bir atmıştı. Hanselmann’ın erkekler yarışını da yakalamaya başlaması yarış organizasyonunu endişelendirdi. Erkekler ve kadınlar yarışı arasındaki mesafeyi korumaya çalışan organizatörler, kadınlar yarışını bir süreliğine durdurmak zorunda kaldı.

‘Ya biz çok hızlıydık ya da erkekler fazla yavaştı’

Yarış yeniden başlatılırken, Hanselmann’a diğer bisikletçilerden önce start alma hakkı tanındı. Geriden gelen yarışçılar Hanselmann’ı yakalayıp geçti ve İsviçreli bisikletçi yarışı 74. sırada tamamladı. Cyclingnews internet sitesine konuşan Hanselmann ise “Üzücü bir durumdu. Kendimi çok iyi hissediyordum ve yarışı durdurdular. Diğer yarışçılar da beni yakalama fırsatını yeniden elde edince ek bir motivasyonla yarıştılar” dedi.

İsviçreli bisikletçi, “Erkekler yarışının ambulanslarını görebiliyordum. Sanırım 5-6 dakika bekletildik. Bu tür kararlar tüm kazanma şansınızı elinizden alıyor” diye konuştu. Yarışı kazanan Hollandalı bisikletçi Chantal Blaak da kişisel blog sitesinden paylaştığı mesajında, kadınlar yarışının durdurulmasını ‘garip bir durumdu’ diyerek niteledi ve “Belki ya biz kadınlar çok hızlıydık ya da erkekler fazla yavaştı” dedi. (BBC) NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar`ın müzayedesinden 16 milyon lira gelir elde edildi ABD`li efsane basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar kişisel eşyalarını satışaçıkarttığı müzayededen 2 milyon 947 bin Dolar (yaklaşık 16 milyon TL) gelir elde edildi. Gelir, çeşitli alanlarda çocukların eğitimine destek sağlamak için kendisinin kurduğu Skyhook Vakfı`na aktarıldı. İlgili Haberi Oku