Gençlerbirliği, Afyon’da takıldı! | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig‘in 24. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Gençlerbirliği 48 puana yükseldi ve 50 puanlı Denizlispor’la puanları eşitleme fırsatını geri çevirdi. Ev sahibi Afyonspor ise 23 puanlı Giresunspor’un gerisinde 22 puanla 16. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Gençlerbirliğin‘den Ahmet İlhan yaklaşık 35 metreden topa sert vurdu. Kaleci Bekir son anda topu kalenin üzerinden kornere çeldi.

36. dakikada Afyonspor yarı sahasından sol tarafa atılan topu Aykut yaklaşık 30 metre sürdükten sonra kaleci Emrullah ile karşı karşıya kaldı. Aykut'un yerden şutunu kaleci ayakları ile önledi.

67. dakikada Aykut'un soldan taraftan yaptığı ortaya Oltan gelişine vurdu. Top kalenin üzerinden auta çıktı.

75. dakikada Ersel'in ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Öztürk vurdu top direğin yanından az farkla auta çıktı. Spor Toto 1. Lig | Boluspor 2-1 İstanbulspor Spor Toto 1. Lig`in 24. haftasında Boluspor konuğu İstanbulspor`u 2-1`lik skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Hüseyin Aylak

AFJET Afyonspor: Bekir Demircan, Mehmet Güven (Bajram Ajeti dk. 76), Metin Yüksel (Taşkın İlter dk. 66), Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç (Bayram Çetin dk. 49), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan, Gökhan

Yedekler: Türker, Bajram Ajeti, Onurcan, İsmet

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Mert Nobre dk. 65), Stephane Sessegnon (Matei dk. 87), Luccas Dos Santos, Sorin Stancu, Selçuk Şahin, Alper Uludag, Jailton Silva (Nadir Çiftçi dk. 79)

Yedekler: Hakan Arıkan,

Sarı Kartlar: Emre Öztürk, Oltan karakullukçu, Uğur Akdemir, Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Yasin Pehlivan (Afjet Afyonspor) Ümraniyespor rahat kazandı Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor`u mağlup etti. İlgili Haberi Oku