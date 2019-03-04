Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar zirve

Spor Toto 1.Lig’de ilk devreyi 31 puanla üçüncü sırada tamamlayan ama ikinci yarının ilk yedi haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sadece 8 puan toplayabilen Gazişehir Gaziantep zirveden iyice uzaklaşmıştı. Ligde son oynadığı maçta son haftaların en formda ekiplerinden Osmanlıspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden Gaziantep ekibinde hedef tekrar zirve olarak belirlendi.

Denizlispor`da moraller yükseldi SPOR Toto 1. Lig`de deplasmanda düşme hattındaki Elazığspor`u 2-1 yenerek 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğunu geri alan Denizlispor, şampiyonluk yolundaki rakipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği`nin puan kaybetmesiyle çifte sevinç yaşadı. İlgili Haberi Oku

Ligin ilk devresinde 17 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 31 puan toplayan, bu maçlarda rakip kalelere 32 gol gönderip 2018-2019 yılının ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep, ikinci yarıya bu performansının çok uzağında başladı. Ligin ikinci yarısına direkt rakiplerinden biri olan Denizlispor maçıyla başlayan ve rakibine kendi sahasında 1-0 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip daha sonraki süreçte de bu kötü sonuçlara engel olamadı ve yedinci sıraya kadar geriledi.

Sırasıyla oynadığı İstanbulspor maçını 2-2’lik beraberlikle, Adana Demirspor maçını 3-2’lik mağlubiyetle bitiren Gazişehir, 21. haftada ise Hatayspor’u 2-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Sonraki iki haftada da kötü sonuçlara engel olamayan Gaziantep ekibi Altınordu’ya 1-0 mağlup olup, Eskişehirspor ile ise 1-1 berabere kaldı. Son maçta ise ligin en formda ekibi olarak dikkat çeken Osmanlıspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden ve rakibinin 10 maçlık galibiyet serisine son veren Gazişehir, 24. haftayı 39 puanla altıncı sırada tamamlayarak tekrar zirve hesapları yapmaya başladı.

Önümüzdeki hafta kendi sahasında ligde zor günler geçiren Elazığspor’u konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep, bu maçı kazanıp rakiplerinin sonuçlarına göre tekrar üst sıralara tırmanmaya çalışacak.

Altınordu`da son dakika üzüntüsü SPOR Toto 1. Lig`de önemli rakiplerinden Hatayspor`la evinde 90+3. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Altınordu, Play-Off potasından çıktı. İlgili Haberi Oku