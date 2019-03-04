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Fırat Aydınus’un Başakşehir lehine verdiği penaltıya ve Arda Turan’a tepki yağdı!
Yeni Malatyaspor

Fırat Aydınus’un Başakşehir lehine verdiği penaltıya ve Arda Turan’a tepki yağdı!

Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Fırat Aydınus'un ilk yarının sonlarına doğru İstanbul temsilcisi lehine verdiği penaltı kararı eleştiri aldı. Sosyal medyada pozisyonun kahramanı Arda Turan ve hakem Fırat Aydınus'a tepki yağdı.

4 Mart 2019 07:36

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir’in, karşılaşmanın 41. dakikasında kazandığı penaltı tartışma konusu oldu. Pozisyonda Yeni Malatyaspor ceza alanı içine gönderilen ara topu almak isteyen Arda Turan rakibiyle çarpışınca yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. Fırat Aydınus, VAR'ın başındaki Ali Palabıyık'tan uyarı almazken penaltı kararı değişmedi.

03 Mart 2019 Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek sonra isyan etti: `Susalım, koyun gibi konuşmayalım` Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Medipol Başakşehir`e 2-0 yenildikleri maçın ardından rakip takıma verilen penaltıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Topun başına geçen Emre Belözoğlu, Başakşehir'i Malatya deplasmanında 1-0 öne geçirdi. Konuk ekibin Arda ile kazandığı bu penaltı büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Çok konuşulan o pozisyonda Arda'nın faul yaptığını düşünenler sosyal medyada isyan etti. Arda'ya ve maçın hakemi Fırat Aydınus'a yüklenen taraftarlar Twitter'dan adeta ateş püskürdü.

İşte sosyal medyada verilen tepkilerden bazıları:

Son güncelleme 07:38 | 4 Mart 2019
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