Fırat Aydınus’un Başakşehir lehine verdiği penaltıya ve Arda Turan’a tepki yağdı!

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir’in, karşılaşmanın 41. dakikasında kazandığı penaltı tartışma konusu oldu. Pozisyonda Yeni Malatyaspor ceza alanı içine gönderilen ara topu almak isteyen Arda Turan rakibiyle çarpışınca yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. Fırat Aydınus, VAR'ın başındaki Ali Palabıyık'tan uyarı almazken penaltı kararı değişmedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek sonra isyan etti: `Susalım, koyun gibi konuşmayalım` Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Medipol Başakşehir`e 2-0 yenildikleri maçın ardından rakip takıma verilen penaltıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Topun başına geçen Emre Belözoğlu, Başakşehir'i Malatya deplasmanında 1-0 öne geçirdi. Konuk ekibin Arda ile kazandığı bu penaltı büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Çok konuşulan o pozisyonda Arda'nın faul yaptığını düşünenler sosyal medyada isyan etti. Arda'ya ve maçın hakemi Fırat Aydınus'a yüklenen taraftarlar Twitter'dan adeta ateş püskürdü.

İşte sosyal medyada verilen tepkilerden bazıları:

Maçın hakem triosu: Fırat Aydınus-Emre-Arda… Her pozisyonu tartışıyor ve konsorsiyum yoluyla maçı yönetiyorlar! — Uğur Meleke (@UgurMeleke) 3 Mart 2019

Faulu Arda yapıyor. Fırat Aydınus utan utan.. Emre'nin sözlü dayağına ancak pardon diyebiliyorsun. — leventtuzemen (@leventtuzemen1) 3 Mart 2019

Sahada Fırat Aydınus, VAR'da Ali Palabıyık.. Bozacının şahidi şıracı. Rakibine faul yapan Arda'ya penaltı verilmesi normal.. Hoşgeldiniz MHK — leventtuzemen (@leventtuzemen1) 3 Mart 2019

Arda Turan faul yapmış ve Başakşehir penaltı kazanmış. Pozisyonun Aydınus tarafından izlenmesi gerekirdi. — Taner Karaman (@tanerkrmn) 3 Mart 2019

Demin iptal edilen golde arda topu elle almıştı ağzını bile açmadı kimse. Şimdi de faulü yapan arda penaltıyı alan gene arda… Bu ülkede düzen değişmez — Okan FBVB (@Dortmund1907) 3 Mart 2019

Başakşehir'in kazandığı penaltıdaki pozisyonda en net olan şey faulü Arda'nın yaptığıdır.. Yazık günah.. — A. Osman Altunterim (@altunterim44) 3 Mart 2019

Faulü Arda yaptı. Fırat tetikçiliğini tescilledi bu kararı ile. — Kadir Çetinçalı (@kadircetincali) 3 Mart 2019

İşin ilgincş penaltıya kadar faulsüz ve kartsız İngiliz ekolü hakemi oynadı Aydınus. Penaltı pozisyonunda temas var diye VAR karışmadı olaya. Peki ya vicdanların karışmaması mümkün mü? Arda “penaltı yok” dese imajını sonsuza dek toparlardı. Sadece “taç benden” demekle olmuyor. — Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) 3 Mart 2019

Faulu yapan Arda penaltiyi alan Basaksehir. Bunun adi futbol degil komedi. — A.A (@sultanahmeet) 3 Mart 2019

Faulü Arda T. yapıyor, çok büyük rezalet. Bu sezon Türk futbol tarihinin en şaibeli sezonudur. — Cem Catalok (@CemCatalok) 3 Mart 2019

Bize lig adı altında izlettirilen bu şey şayet şakaysa hiç komik değil, ciddiyse çok komik. — Selim Arda Üçer (@selimardaucer) 3 Mart 2019