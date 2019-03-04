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Cüneyt Çakır Porto-Roma maçını yönetecek
Şampiyonlar Ligi

Cüneyt Çakır Porto-Roma maçını yönetecek

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek rövanş maçında görevlendirdi.

4 Mart 2019 11:52

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Cüneyt Çakır, 6 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00’te Portekiz’in Porto şehrindeki Dragao Stadı’nda oynanacak Porto-Roma maçında düdük çalacak.

Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek.

Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem (VAR), Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

İki takım arasında İtalya’da oynanan ilk maç 2-1 Roma’nın üstünlüğü ile sona ermişti.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 42. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

04 Mart 2019 Yıldıray Baştürk: `2008 kararı beni çok üzmüştü` 2002 FIFA Dünya Kupası`nda 3`üncü olan Milli Takımın kadrosunda yer alan eski futbolcu Yıldıray Baştürk, Şenol Güneş`in Milli Takımın başına gelmesi doğru bir karar. Şenol hocanın tekrar Milli Takımı iyi yerlere getireceğine inanıyorum dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:52 | 4 Mart 2019
Cüneyt Çakır Porto roma şampiyonlar ligi
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