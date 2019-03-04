SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak miting için Denizli’ye geliyor
Beşiktaşlı Vida’ya milli davet!
Milli Takımlar

Beşiktaşlı Vida’ya milli davet!

Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida, ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Azerbaycan ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

4 Mart 2019 13:51

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2020 Elemeleri E Grubu’nda sahasında Azerbaycan ve deplasmanda Macaristan ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi. Hırvatistan, 21 Mart’ta Azerbaycan ile sahasında karşılaştıktan sonra 24 Mart’ta Macaristan’a konuk olacak.

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Vida’nın da yer aldığı Hırvatistan’ın aday kadrosu şöyle: Kaleci: Lovre Kalinic (Aston Villa), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Rijeka)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Marin Leovac (Dinamo Zagreb), Duje Caleta-Car (Marsilya), Antonio Milic (Anderlecht)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (İnter), Marko Rog (Sevilla), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari)

Forvet: Ivan Perisic (İnter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Josip Brekalo (Wolfsburg).

04 Mart 2019 Cüneyt Çakır Porto-Roma maçını yönetecek UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır`ı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto ile İtalya`nın Roma takımını karşı karşıya getirecek rövanş maçında görevlendirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:53 | 4 Mart 2019
Azerbaycan beşiktaş hırvatistan Luka Modric macaristan vida
GÜNÜN MAÇLARI
Akhisarspor
Bugün - 20:00
-
Alanyaspor
Kasimpasa S.K.
Bugün - 20:00
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR