Ali Koç’tan flaş Ersun Yanal kararı!

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Fenerbahçe’de kara kış, yerini bahara bıraktı. Beşiktaş karşısında tarihi bir dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında maçın başlarında geriye düşmesine rağmen galibiyeti koparttı. Başkan Ali Koç, sahadaki mücadele ve hırstan çok memnun kaldığını kurmaylarına iletti. Yönetim, takımda son haftalarda görünen olumlu havada Ersun Yanal etkisinin olduğu görüşünde birleşti. Deneyimli teknik adam, 2019-2020 sezonu öncesi tek sorumlu olacak.

ALTI YOLCU BELLİ OLDU

Mevcut kadroda 31 futbolcusu bulunan Ersun Yanal'ın ilk talebi bu rakamın 24'e düşürülmesi oldu. Sözleşmesi sona erecek olan İsmail, Şener ve Neustadter ile yolları ayrılacak. Ayew ve Frey'i gelecek sezon kadroda düşünmeyen deneyimli teknik adam, Kameni'nin sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bu taleplere sıcak bakıyor. Sezonun bitmesiyle yönetim, kadroda büyük bir revizyon için operasyona başlayacak.

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TAKIM ARTIK KOŞUYOR

Kanarya, fiziksel açıdan çok daha iyi bir seviyeye ulaştı. Yardımcı Antrenör Niyazi Eniseler yönetiminde yapılan yükleme antrenmanlarıyla kapasitesi artan sarı-lacivertlilerdeki değişim rakamlara yansıdı. Ersun Yanal göreve geldiğinde 107 km koşan takım, şu an 115 km civarında. Yüksek şiddetli koşu mesafelerinde Fenerbahçe, ortalama 5 bin metre kat ederken önceki dönemde 3600 metrelerdeydi.

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