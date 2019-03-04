2019 model Belhanda

Galaasaray’da Younes Belhanda fırtınası esiyor. Sezonun ilk devresinde oynadığı futbolla eleştirilen Faslı futbolcu, 2019 yılında bambaşka bir görüntü sergiliyor. Bu yıl ligde 6 maça çıkan Belhanda, 4 gol ve 2 asistle 6 kez skora katkı yapmayı başardı. Faslı 10 numaranın sezonun ilk devresinde golü bulunmuyordu. İlk gollerini Trabzonspor maçında duble yaparak atan 29 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in en güvendiği isimleri arasına girmeyi başardı.

Erzurumspor Galatasaray maçını spor yazarları yorumladı Spor yazarları, Erzurumspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Belhanda, ligde 16 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve toplamda ise 1906 dakika süre aldı.

Fırat Aydınus`un Başakşehir lehine verdiği penaltıya ve Arda Turan`a tepki yağdı! Medipol Başakşehir`in Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Fırat Aydınus`un ilk yarının sonlarına doğru İstanbul temsilcisi lehine verdiği penaltı kararı eleştiri aldı. Sosyal medyada pozisyonun kahramanı Arda Turan ve hakem Fırat Aydınus`a tepki yağdı. İlgili Haberi Oku