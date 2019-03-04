2019 model Belhanda

Galaasaray’da Younes Belhanda fırtınası esiyor. Sezonun ilk devresinde oynadığı futbolla eleştirilen Faslı futbolcu, 2019 yılında bambaşka bir görüntü sergiliyor. Bu yıl ligde 6 maça çıkan Belhanda, 4 gol ve 2 asistle 6 kez skora katkı yapmayı başardı. Faslı 10 numaranın sezonun ilk devresinde golü bulunmuyordu. İlk gollerini Trabzonspor maçında duble yaparak atan 29 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in en güvendiği isimleri arasına girmeyi başardı.
Belhanda, ligde 16 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve toplamda ise 1906 dakika süre aldı.