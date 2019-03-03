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Zeljko Obradovic: ‘Hücumda kötü oynayarak maçı kaybettik’
Basketbol Süper Ligi

Zeljko Obradovic: ‘Hücumda kötü oynayarak maçı kaybettik’

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

3 Mart 2019 18:20

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes’e 67-65 yenilen Fenerbahçe Beko’da başantrenör Zeljko Obradovic, maçın son bölümünde potalarında çok kolay basketler gördüklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndan yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Obradovic, önde oldukları süreçte Anadolu Efes karşısında daha rahat bir oyun sergilediklerini belirterek, “Ancak hücumda kötü oynayarak maçı kaybettik. Son bölümde de çok kolay sayılar yedik. Son 10 saniyede maçı kazanma şansımız vardı ama bunu değerlendiremedik. Anadolu Efes’i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Yarın maçı tekrar izlediğimizde mağlup olmamızın sebeplerini daha iyi anlayacağız.” ifadelerini kullandı.

03 Mart 2019 Anadolu Efes: 67 - Fenerbahçe Beko: 65 | Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Anadolu Efes'in konuğu olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 67-65 mağlup ayrıldı. Anadolu Efes bu galibiyetle zirveye ortak oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:20 | 3 Mart 2019
anadolu efes Fenerbahçe Beko Zeljko Obradovic
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