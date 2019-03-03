VakıfBank’tan ikinci devrede 10’da 10! | Vestel Venus Sultanlar Ligi

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Türk Hava Yolları’nı 14-25, 16-25 ve 21-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki galibiyet sayısını 20’ye çıkardı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki mücadeleye hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-10 önde girdiği ilk seti 25-14 almayı başardı.

İkinci sette de hücumdaki etkinliğini sürdüren sarı-siyahlılar, altı blok sayısıyla oynadığı seti 25-16 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Rakibine üçüncü sette geri dönüş imkanı tanımayan VakıfBank, seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı. Sarı-siyahlılar, normal sezonun son maçında Çanakkale Belediyespor’la 6 Mart Çarşamba günü VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

TÜRK HAVA YOLLARI-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Caner Çıldır

TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma 4, Su 1, Rahimova 13, Enright 5, Ruseva 7, Özge, Berin (L), Havlickova 4, İpek 1, Yağmur 5, Duygu, İrem

VAKIFBANK: Kelsey 9, Kübra 6, Cansu 3, Zhu 15, Zehra 4, Lonneke 14, Gizem (L), Buket 1

SETLER: 14-25, 16-25, 21-25

SÜRE: 73 dakika (23′, 25′, 25′) Derbinin galibi Eczacıbaşı VitrA, liderliğini korudu | Vestel Venus Sultanlar Ligi Vestel Venus Sultanlar Ligi`nin 24. haftasında Eczacıbaşı Vitra, konuğu Galatasaray HDI Sigorta`yı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İlgili Haberi Oku