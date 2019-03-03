Ümraniyespor rahat kazandı

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-0 yendi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18’inci dakikada Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), 60’ıncı dakikada Vasilogiannis ve 88’inci dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Hakan Karabalcık

Ümraniyespor: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 45+2 Vasilogiannis)

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Fatih Kızılay (Dk. 84 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş, Toykan Topuz (Dk. 75 Cihan Aydın), Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt

Goller: Dk. 18 Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), Dk. 60 Vasilogiannis, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 42 Toykan Topuz, Dk. 45 2 Fatih Kızılay, Dk. 65 Fatih Tultak, Dk. 74 Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 18′ Sağ kanattan Emircan'ın ortasında, Karabüksporlu Hüseyin Topbaş ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0

44′ Savunma arkasına gönderilen topta Atabey Çiçek, Ferhat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.

53′ Serbest vuruş kazanan Ümraniye'de Recep'in ortasına Merthan gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

GOL! 60′ Leandrinho'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vasilogiannis'in şutu kaleci Fatih'ten döndü. Dönen topu Vasilogiannis, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0

68′ Gelişen Karabük atağında sağ çaprazda topla buluşan Batuhan'ın şutunda kaleci Burak gole izin vermedi. Dönen topu Toykan tamamlamak istedi ancak Burak bu pozisyonda da geçit vermedi.

GOL! 88′ Ümraniyespor'da Emircan rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanı dışında çektiği şutta topu filelerle buluşturdu. 3-0