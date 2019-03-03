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Tribünde elindeki torpil patladı, yüzünden yaralandı
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Tribünde elindeki torpil patladı, yüzünden yaralandı

Bilecik'te oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında, sahaya atmak istediği torpil düşünülen maddenin elinde patlaması sonucu taraftar Onur Kılıç yüzünden ve elinden yaralandı.

3 Mart 2019 18:47

Bilecik 1. Amatör Lig 21. hafta karşılaşmasında Bilecikspor ve Osmaneli 1308 Belediyespor Edebali Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın 40’ncı dakikasında, Osmaneli 1308 Belediyespor taraftarlarının bulunduğu tribünde patlama meydana geldi. Taraftarlardan Onur Kılıç, torpil olduğu sanılan maddenin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı. Diğer taraftarların uyarısı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kılıç, ambulansa Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın ardından Osmaneli 1308 Belediyespor taraftarının bulunduğu tribün, polis ekiplerince boşaltılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karşılaşma, 1308 Osmaneli Belediyespor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi. 03 Mart 2019 Galatasaray maçı öncesi Erzurum `buz` tuttu! Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray maçı öncesinde Erzurum`un birçok yerinde don olayları yaşanırken, bazı yerlerde de sarkıtların oluştuğu gözlemlendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:47 | 3 Mart 2019
Bilecikspor Osmaneli 1308 Belediyespor
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