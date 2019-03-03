TFF Başkanı kim olacak? Rıdvan Dilmen’den flaş açıklama…

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldığı karşılaşmayı ve Kazım Karabekir Stadı’nın zeminini Rıdvan Dilmen, NTV’de yorumladı. Dilmen ayrıca TFF başkanlığı için de açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen’in değerlendirmeleri…

“NORMALDE BUZ OLURDU”

“Demek ki ısıtma var altta. Normalde buz olurdu. Akşam üzeri saatlerinde -5 ise şimdi -7, -8’dir. Bir de nem oranı yüksekse daha da arttırır. Zeminle ilgili söyleyebilecğeim şu: Feghouli’nin şutunda [top] sanki kirece çarpmış gibi birden yükseldi ve yön değiştirdi. Orada buz mu birikmişti altta bilemem.”

“HAVA ŞARTLARININ EN ÇARPICI ÖRNEĞİ…”

“Oyuncuların çok iyi terlemesi lazım. Oyunun devamında Galatasraylı oyuncular oyuna ısındı. Giren oyuncuların maçın başından beri ısınması gerekiyor. İklimin, hava şartlarının en çarpıcı örneği Bolivya’dır. Brezilya’ya Arjantin’e 5 atıyor bazen. Erzurum da böyle. Zeminde çok ciddi bir problem gözükmüyor, korktuğum kadar değil.”

“HAFTAYA BAŞAKŞEHİR KAYIPSIZ GEÇERSE…”

“Medipol Başakşehir, 8 puanlık farka çıktı. Galatasaray da öyle bakmıyor ama… ‘9 maçım var, 5 puan gerideyim, yenersem ikili averajla geçerim.’ diyor. Bence kırılma maçı, bu maç değil. Önümüzdeki hafta cumartesi Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir’le oynarken Galatasaray da Antalyaspor’la oynuyor. Burada Galatasaray son 8 haftaya 5 veya 6 puan geride girerse tekrar bu işin içinde olur. Ama haftaya Başakşehir kayıpsız geçerse o meşhur 8 harfli kelimenin 5’ini koyarız, kamuoyu olarak. Ama şimdi diyemeyiz.”

“SELÇUK, GALATASARAY’IN EN İYİ OYUNCUSUYDU”

“Selçuk bugün Galatasaray’ın en iyi oyuncusuydu. Neden? Bu zeminde topla alışverişi iyi olan oyuncular ihtiyaçtır. Hoca da zaten emin ol Selçuk’u o yüzden oynattı. Ne dersin, ‘Bu zeminin oyuncusu Donk’tur.’ Değil işte. Teknik kapasitesi, becerisi, arkası dönük top alabilecek, topun şiddetini alabilecek oyuncular bu sahanın oyuncusudur. Selçuk bu zeminde oynamak istemez ama Ndiaye hiç istemez. Çünkü Ndiaye stop ederken, hazırlık pası başlamışken top gider. Zaten Marcao ve Luyindama orta sahaya topla çıkan oyuncular değil.”

‘YILDIRIM BEY VEKİLİNİ ADAY YAPTIĞINA GÖRE…’

”TFF başkanlığı için Hüsnü beyle sanki devam edilecek gibi. Bu camiayı iyi tanıyan birisi olarak Yıldırım bey başkan vekilini aday yaptığına göre devam edilir diye düşünüyorum. Hiçbir duyumum ve merakım da yok TFF başkanlığı ile ilgili. Temel problem 18 takım bir akşam yemeğinde buluşsa alt liglerde 3-4 kişi alsalar TFF başkanını düşürebilme hakkına sahipler diye biliyorum.”