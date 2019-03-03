Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ 80-72 Darüşşafaka Tekfen

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Tekfen’i 80-72’i mağlup etti. Karşılaşmaya Brown ve Douglas’ın sayılarıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 6. dakikayı 12-8 önde geçti. Dış hücumlardan Yiğit Arslan, pota altında da Elegar ile etkili olan TOFAŞ, 9. dakikada skoru lehine çevirdiği (20-19) çeyreği 22-21 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte Mejia ve Berkan Durmaz’ın set hücumlarıyla tempoyu arttıran ev sahibi ekip, 13. dakikada farkı 6’ya (30-24) çıkardı. Rakibinin bu oyununa yarı sahada baskı uygulayarak cevap veren Darüşşafaka Tekfen, Berk Demir ve Evans’ın da skor bulmasıyla 16. dakikada farkı 1’e (33-32) indirdi. Anadolu Efes: 67 - Fenerbahçe Beko: 65 | Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Anadolu Efes'in konuğu olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 67-65 mağlup ayrıldı. Anadolu Efes bu galibiyetle zirveye ortak oldu. İlgili Haberi Oku

Başantrenör Orhun Ene’nin aldığı molanın ardından kaybettiği ritmi tekrar yakalayan mavi-yeşilliler, Barış Ermiş, Garrett ve Kadji üçlüsüyle etkili olarak 9-0’lık seri yakalayıp, farkı çift hanelere çıkardı: 42-32. Bursa temsilcisi, iyi oyununu sürdürerek soyunma odasına da 46-38 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı korumak için daha kontrollü bir oyun sergileyen TOFAŞ, Weems ve Yiğit Arslan’ın sayılarıyla 26. dakikayı 6 sayılık (54-48) üstünlükle geçti. Kalan dakikalarda dengeli hücum ve savunma oyunlarına devam eden Bursa ekibi, final periyoduna 60-52 üstün girdi. Zeljko Obradovic: `Hücumda kötü oynayarak maçı kaybettik` Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son çeyrekte farkı azaltmak için tam saha baskı uygulayarak sertliği arttıran Darüşşafaka Tekfen, Kidd ve Brown ile üst üste sayılar bularak 36. dakikada skoru lehine çevirdi: 63-64. İki takımın üstünlük kurma mücadelesine sahne olan çeyrekte Mejia’nın bireysel performansıyla sayılar bulan TOFAŞ, bitime 1 dakika kala farkı 6’ya (76-70) çıkardı. Kalan sürede seyircisinin de desteğini arkasına alan TOFAŞ, karşılaşmadan 80-72 galip ayrıldı. TOFAŞ’ta 17 sayı üreten Weems, galibiyete önemli katkı sağladı. Darüşşafaka Tekfen’de ise Brown 17 sayıyla oynadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

TOFAŞ: Garrett 10, Mejia 12, Weems 17, Kadji 7, Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 3, Yiğit Arslan 14, Elegar 13, Muhaymin Mustafa

Darüşşafaka Tekfen: Kidd 9, Oğuz Savaş 6, Brown 17, Douglas 7, Evans 12, Kartal Özmızrak 8, Muhammet Mustafa Baygül, Emircan Koşut, Berk Demir 4, Doğuş Özdemiroğlu 3, Diebler 6

1. Periyot: 22-21

Devre: 46-38

3. Periyot: 60-52

5 faulle çıkan: 37.41 Douglas (Darüşşafaka Tekfen) Ergin Ataman`dan soruşturma sorusuna yanıt: `Buna cevap vermeyeceğim` Fenerbahçe Beko`yu mağlup eden Anadolu Efes`in Başantrenörü Ergin Ataman, Geriden gelmenin vermiş olduğu tempoyla maçı kazandık dedi. Öte yandan Fenerbahçe ile Avrupa Ligi`nde oynadıkları maçta taciz ve hakarete uğradığı için soruşturma açılmasını istemesiyle ilgili Bu soruya cevap vermeyeceğim ifadelerini kullandı İlgili Haberi Oku