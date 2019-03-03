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Spor Toto 1. Lig | Boluspor 2-1 İstanbulspor
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig | Boluspor 2-1 İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor konuğu İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

3 Mart 2019 18:25

Spor Toto 1. Lig 24. hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında İstanbulspor’u 2-1 yendi. Boluspor bu sonuçla 35 puana yükselirken konuk ekip İstanbulspor ise 26 puanda kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Diarra, Sebaihi (Dk. 70 Vukadinovic), Akabueze, İshak Çakmak, Ufuk Budak, Guido Koçer, Batuhan Altıntaş (Dk. 79 Mutlu Güler), Ümit Kurt, Mustafa Durak

İstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Ali Aytemur, Onur Ural (Dk. 58 Halil İbrahim Sönmez), Görkem Güven (Dk. 88 Arif Morkaya), Bauque (Dk. 79 Perovic)

Goller: Dk. 4 Akabueze, Dk. 27 Ümit Kurt / Dk. 15 Cajic (pen.)

Sarı kartlar: Dk. 13 Diarra, Dk. 58 Sebaihi, Dk. 59 Guido Koçer, Dk. 72 Ümit Kurt (Boluspor), Dk. 18 Onur Ergün (İstanbulspor) 03 Mart 2019 Ümraniyespor rahat kazandı Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor`u mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:25 | 3 Mart 2019
boluspor İstanbulspor Spor Toto 1. Lig
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