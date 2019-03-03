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SON DAKİKA Ankara’da feci kaza! Sporcuları taşıyan araç devrildi
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SON DAKİKA Ankara’da feci kaza! Sporcuları taşıyan araç devrildi

Mersin'deki turnuvadan dönen cimnastik sporcularını taşıyan midibüs Ankara'da devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

3 Mart 2019 11:29

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Mersin’deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası’ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 22 kişilik sporcu kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı midibüs, otoyolun Saray Mahallesi yakınlarında devrildi. Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti. Yörükoğlu’nun cenazesi, incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna konuldu. Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı.

02 Mart 2019 Ankaragücü`nden kaza açıklaması: `Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil` Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüse bir aracın çarpması sonucunda 2 taraftar hayatını kaybederken 23 taraftar da yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil. Bir aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması söz konusu. O araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı bunları bilmiyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

Araçta bulunan çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların, Mersin’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası’ndan Bolu’ya döndükleri öğrenildi.

Son güncelleme 12:26 | 3 Mart 2019
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