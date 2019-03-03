Rıdvan Dilmen’den BB Erzurumspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan BB Erzurumspor-Galatasaray maçının sonrasında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen önemli açıklamalar yaptı.

NTV’de yayınlanan “Yüzde 100 Futbol” programında konuşan Dilmen, ilk yarıdaki bir pozisyonda Galatasaraylı Sofiane Feghouli’nin vuruşu kaleye doğru gitmek üzereyken yerde sektikten sonra yön değiştirmesiyle ilgili olarak, “Top sanki kireçe çarpmış gibi yön değiştirdi” dedi.

İşte Dilmen’in yorumları;

“Zeminle ilgili söyleyebileceğim şu, Feghouli’nin şutunda top sanki kireçe çarpmış gibi yön değiştirdi. 2000 rakımda oynamak zor. Keşke imkanı olsa kulüpler günü birlik gitsinler. Ateş almaya gitmek lazım böyle maçlara.”

“OYUNCULARIN MAÇ BAŞINDAN İTİBAREN ISINMASI GEREK”

“Ben çalıştım Van’da bu kadar yüksek olmasa da rakımı yüksektir oranın da. Çok iyi terlemek lazım. Galatasaray oyunun devamında biraz daha ısındı. Hatta muhtemelen Fatih Terim iki değişiklik yapacaktır. Giren oyuncuların da maçın başından itibaren ısınması gerekiyor.”

“BENFICA’YI HAYATA DÖNDÜRMÜŞTÜ, YİNE YAPTI”

“Yüksek rakımda oynadığında maç saati etkilemez. Zeminde ciddi bir problem gözükmüyor fakat problem Marcao Türk Telekom Stadı’nda yaptığı hatanın yine benzerini yaptı. Hiçbir pozisyon yokken Benfica’yı hayata döndürdü. Bugün de daha terlerken bireysel bir hatadan golü yediler.”

“GALATASARAY TARAFTARINDA TEDİRGİNLİK VAR”

“Galatasaray oyuna ısındıkça Erzurum da yaslandı geriye ve daha fazla hücum şansı buldu. Onyekuru’ya uygun şartlar olmadı. İkinci yarı Galatasaray yüklendikçe yüklenecek. Galatasaray taraftarında ‘Genç yaşta iki iyi stoper yakaldılar ama hataları direkt skoru etkiliyor’ tedirginliği var. Galatasaray Diagne’yi kullanabilir. Riskler alacaktır. Erzurum takımı da korumaya çalışarak kolay kolay bitmez maçlar. Edouk gibi kontra atark oyuncuları da var. Bu şansı bulmaları lazım kazanmaları için.”

“TEKNİK OYUNCULAR BU ZEMİNİ SEVMEZ”

“Galatasaray’da özellikle Selçuk değişikliği böyle bir zemine alışmış orta saha oyuncusu için, sadece golü başlatması anlamında değil. Selçuk bu sahada alıp oynuyordu. Teknik kapasitesi oyuncular bu zemini sevmez ama onlar için de avantajdır, düz oyuncuya göre.”

“SELÇUK İSTEMEZ AMA NDIAYE HİÇ İSTEMEZ”

“Selçuk takunya ile oynamıyor, yumuşak bilek olduğu için alıyor, veriyor. Selçuk bu zeminde oynamak istemez ama Ndiaye hiç istemez. Marcao ile Luyindama maksimum yan yana pas verebiliyorlar. Bence Selçuk yerine Ndiaye’yi oyundan almalıydı”

“SAHADA NEFES ALAMAZ”

“Hem kaybetmemek, hem de kazanmak için Mitroglou’yu çıkartıp Emre’yi aldı. Doğru bir hamleydi. Ama her zaman doğru ise sonuç olarak dönmez. Bu rakımda oyuna sonradan giren oyuncu sahada nefes alamaz.”

“ERZURUM GALİBİYETE DAHA YAKINDI”

“Geçen hafta çıkıştaki Ankaragücü’ne karşı 10 kişi kaldılar tek kale oynuyorlar. Uzatmalarda gol ararken gol yediler. Başakşehir maçında 1-1’i yakaladıkları gibi oyunun sonunu iyi oynadılar. Fenerbahçe’ye karşı 2-0’dan 2-2’yi yakaladılar. Beşiktaş maçının da sonunu iyi oynadılar. Kadro kalitesi devre arasından sonra yükseldi. Erzurum takımı gerçekten oynadığı topun karşılığında 6-7 puan eksi yedi. Bugün maç Erzurum’a daha yakındı Galatasaray’dan çok.”

“BAŞAKŞEHİR HAFTAYA KAYIPSIZ GEÇERSE…”

“Galatasaray son 8 haftaya 5 veya 6 puan geride girerse tekrar bu işin içinde olur. Ama Başakşehir haftaya kayıpsız geçerse, meşhur 8 harfli kelimenin 5’ini çantaya koyarlar”