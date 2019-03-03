Puan durumu | Fenerbahçe geri dönüşle 3 puan kazandı!

Süper Lig’de 24. hafta Fenerbahçe Rizespor maçı ile devam etti. Bu sezon kötü gidişat sonrası alt sıralarda yer alan Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Puan durumu merak eden taraftarlar için haberimizin içerisinde yer güncel puan tablosu bulunuyor. İşte maç sonuçları ve Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

01 MART CUMA

Antalyaspor – Ankaragücü: 2 – 4

02 MART CUMARTESİ

Bursaspor – Sivasspor: 3 – 2

Kayserispor – Beşiktaş: 2 – 2

Fenerbahçe – Rizespor: 3 – 2

03 MART PAZAR

Konyaspor – Göztepe:

Yeni Malatyaspor – Başakşehir:

BB Erzurumspor – Galatasaray:

04 MART PAZARTESİ

Kasımpaşa – Trabzonspor:

Akhisarspor – Alanyaspor: