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Puan durumu | Fenerbahçe geri dönüşle 3 puan kazandı!
Futbol

Puan durumu | Fenerbahçe geri dönüşle 3 puan kazandı!

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig puan durumu güncellendi. 3 haftadır galibiyet hasreti çeken Fenerbahçe evinde Rizespor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmasını bildi. Peki, Fenerbahçe ligde kaç puan? İşte güncel Süper Lig puan durumu...

3 Mart 2019 00:02

Süper Lig’de 24. hafta Fenerbahçe Rizespor maçı ile devam etti. Bu sezon kötü gidişat sonrası alt sıralarda yer alan Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Puan durumu merak eden taraftarlar için haberimizin içerisinde yer güncel puan tablosu bulunuyor. İşte maç sonuçları ve Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

01 MART CUMA

Antalyaspor – Ankaragücü: 2 – 4

02 MART CUMARTESİ

Bursaspor – Sivasspor: 3 – 2

Kayserispor – Beşiktaş: 2 – 2

Fenerbahçe – Rizespor: 3 – 2

03 MART PAZAR

Konyaspor – Göztepe:

Yeni Malatyaspor – Başakşehir:

BB Erzurumspor – Galatasaray:

04 MART PAZARTESİ

Kasımpaşa – Trabzonspor:

Akhisarspor – Alanyaspor:

Son güncelleme 00:02 | 3 Mart 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Konyaspor
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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