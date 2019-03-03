Puan durumu | Fenerbahçe geri dönüşle 3 puan kazandı!

Süper Lig’de 24. hafta Fenerbahçe Rizespor maçı ile devam etti. Bu sezon kötü gidişat sonrası alt sıralarda yer alan Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Puan durumu merak eden taraftarlar için haberimizin içerisinde yer güncel puan tablosu bulunuyor. İşte maç sonuçları ve Süper Lig puan durumu…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
01 MART CUMA
Antalyaspor – Ankaragücü: 2 – 4
02 MART CUMARTESİ
Bursaspor – Sivasspor: 3 – 2
Kayserispor – Beşiktaş: 2 – 2
Fenerbahçe – Rizespor: 3 – 2
03 MART PAZAR
Konyaspor – Göztepe:
Yeni Malatyaspor – Başakşehir:
BB Erzurumspor – Galatasaray:
04 MART PAZARTESİ
Kasımpaşa – Trabzonspor:
Akhisarspor – Alanyaspor: