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Ozan Kabak Bundesliga’da şov yaptı! 2 gol birden…
Almanya Bundesliga

Ozan Kabak Bundesliga’da şov yaptı! 2 gol birden…

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 miyon Euro'ya transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk gollerini Hannover'e attı! Genç savunmacı, 3-0 önde kapattıkları ilk yarıda 2 gol birden kaydetti.

3 Mart 2019 18:38

Bundesliga’da haftalardır kazanamayan ve kötü günler geçiren Stuttgart, kümede kalma savaşındaki rakiplerinden Hannover’i ağırladı. Ligde 16.sırada düşme hattında bulunan Stuttgart 2 puanla 17.sıradaki Hannover ile çok kritik bir maça çıktı. Devre arası transfer döneminde rekor bedelle Galatasaray’dan Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, 3-0 önde kapattıkları ilk yarıda Hannover ağlarına 2 gol birden atarak Bundesliga’da ilklerini yaşadı.

4.dakikada eski Beşiktaşlı Mario Gomez’in gol perdesini araladığı maçta 16. dakikada sahneye çıkan Ozan, Gonzalo Castro’nun kullandığı köşe vuruşunda iyi bir kafa vuruşu yaparak skoru 2-0’a getirdi. Karşılaşmada 45. dakika oynanırken aynı ikili bir kez daha sahne aldı. Yine Castro’nun asistini değerlendiren Ozan, bir kafa vuruşu daha yaparak kendisinin ikinci, Stuttgart’ın ise üçüncü golünü kaydetti.

BUNDESLİGA’DA GOL ATAN EN GENÇ TÜRK

Ozan Kabak, lig kariyerindeki (Galatasaray & Stuttgart) ilk iki isabetli şutunu bugün Hannover 96 karşısında çekti ve ikisi de gol oldu. Ozan Kabak aynı zamanda, Bundesliga’da iki gol birden atan en genç Türk oyuncu oldu.

Son güncelleme 18:47 | 3 Mart 2019
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