Mehmet Özdilek: ’38-39 puan bizi ligde bırakır’

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından üç puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Kazanabilecek kadar oynadıklarını vurgulayan Özdilek, konuşmasında şunları ifade etti: “Her iki takımın da üç puana ihtiyacı vardı. Oyun çok dengeli başladı. Öne geçmek bizi moral açısından yukarı taşıdı. İlk devre oyunun büyük bölümünde üstün olan bizdik. Rakibin pozisyonu yok, ilk devre sonunda soyunma odasına moralli girdik. İkinci yarının başı itibarıyla Galatasaray´ın oyunsal anlamda etkili oyuncuları vardı. İkinci yarının 15 dakikasında basit top kayıpları yaptık. Çıkışlarda, paslarda doğru tercihler yapamadık, sahamıza hapsolduk ve golü yedik. 1-1´den sonra açıkçası 60´ıncı dakikadan sonra karambol olsun, şut olsun, pozisyon olsun rakibin çok üzerinde oyun ortaya çıkardık. Rakibe çok alan bırakmadan kompakt oynamaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gönül isterdi ki üç puanla taçlansın, bunu başaramadık.”

“38-39 PUAN LİGDE BIRAKIR”

Basın toplantısında kalan 10 haftada planları ve puan hedefleri sorulan Özdilek, “Daha 10 hafta var. Uzun periyot olduğunu düşünüyorum. Son 5 yılı araştırdık. Takımlar 37 puanla kurtulmuş. Biz belki bunu daha yukarıda düşünüyoruz. Bu planlamayı yaparken rakiplerin müsabakaları, şampiyonluk yolundaki takımlarla oynayacakları maçları, kendi ayarındaki takımlarla müsabakaları gibi birçok değerlendirmeyi yaparken biz kendi penceremizden bakıyoruz. Neler yapabiliriz diye. Bizi diğerlerinin ne yaptığı ilgilendirmiyor. Bizim planlamamız 38-39 puan gibi. Bu planlama bizi ligde bırakacaktır” diye konuştu.

Özdilek, oyundan çıkan Egemen´in son durumunun yarın belli olacağını, oyuncunun fedakarca oynadığını sözlerine ekledi.

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