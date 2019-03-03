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Medipol Başakşehir’i sırtlayan isim Edin Visca!
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir’i sırtlayan isim Edin Visca!

Medipol Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, E.Y. Malatyaspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkarmış oldu. 29 yaşındaki futbolcunun 12 tane de asisti bulunuyor.

3 Mart 2019 18:47

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 53’e yükselten turuncu-lacivertliler, zirvedeki yerini perçinlemiş oldu. Bu zorlu mücadelede öne çıkan isim ise Başakşehir’in Boşnak futbolcusu Visca oldu.

Her karşılaşmada olduğu bu maçta da etkili bir oyun ortaya koyan başarılı oyuncu, güzel futbolunu attığı golle de süslemiş oldu.

Visca, 57. dakikada Mossoro’nun pasıyla takımı adına ikinci golü atan isim oldu. 29 yaşındaki oyuncunun 78. dakikada attığı bir gol de VAR kararıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

GOL SAYISINI 10’A ÇIKARDI

Edin Visca, Malatyaspor karşısında bulduğu golle çift hanelere de ulaşmış oldu. Turuncu-lacivertli formayı giydiği 24 maçta 10 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. 12 de asisti bulunan Visca, Süper Lig’in asist kralı unvanını da elinde bulunduruyor.

Edin Visca, Başakşehir formasıyla en fazla golü 2015-2016 sezonunda buldu. Söz konusu dönemde 17 gol atan Bosna Hersekli oyuncu, 2017-2018 sezonunda da yaptığı 15 asistle kendi rekorunu kırmıştı. Ligin bitimine 10 hafta kala 10 gol, 12 asiste ulaşan Visca’nın kalan bölümde bu sayıları geçip geçemeyeceği ise merak konusu.

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Son güncelleme 19:24 | 3 Mart 2019
Edin Vişça Medipol Başakşehir
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