MAÇ SONUCU | Fulham 1-2 Chelsea | Premier Lig 28. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Fulham ile karşılaşan Chelsea, zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve hata yapmadı.

Maçın 20. dakikasında Cesar Azpilicueta’nın asistinde topu ağlarla buluşturan isim Gonzalo Higuain oldu ve Chelsea 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Fulham, 28. dakikada Ryan Babel’in asist yaptığı pozisyonda Calum Chambers ile durumu 1-1’e getirdi.

Bu golden sadece 3 dakika sonra bu kez Chelsea’nin orta saha oyuncusu Jorginho sahneye çıktı ve Chelsea’yi yeniden 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 56 yaparken küme düşme hattındaki Fulham 17 puanda kalarak ligde kalma umutlarını iyice tüketti.

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