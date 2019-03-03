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MAÇ SONUCU | Fulham 1-2 Chelsea | Premier Lig 28. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Fulham 1-2 Chelsea | Premier Lig 28. hafta

İngiltere Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Fulham'a konuk olan Chelsea, küme düşme hattındaki rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maça ilk 11'de başlayan ve 71 dakika sahada kalan Ryan Babel, takımının tek golünün asistini yaptı.

3 Mart 2019 19:19

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Fulham ile karşılaşan Chelsea, zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve hata yapmadı.

Maçın 20. dakikasında Cesar Azpilicueta’nın asistinde topu ağlarla buluşturan isim Gonzalo Higuain oldu ve Chelsea 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Fulham, 28. dakikada Ryan Babel’in asist yaptığı pozisyonda Calum Chambers ile durumu 1-1’e getirdi.

Bu golden sadece 3 dakika sonra bu kez Chelsea’nin orta saha oyuncusu Jorginho sahneye çıktı ve Chelsea’yi yeniden 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 56 yaparken küme düşme hattındaki Fulham 17 puanda kalarak ligde kalma umutlarını iyice tüketti.

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Son güncelleme 19:19 | 3 Mart 2019
chelsea Fulham
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