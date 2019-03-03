Liverpool liderliği kaptırdı! Everton’a 2 puan kaybettiler…

Karşılaşmada Liverpool zaman zaman Everton kalesinde etkili olmaya çalıştı ancak gol bulamadı. Oyunun sonlarına doğru ise Everton, Liverpool kalesine daha fazla gitmesine rağmen mücadelede gol çıkmadı.

Everton’da maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun, 74. dakikada Dominic Calvert-Lewin’in yerine oyuna girdi. Ancak kalan bölümde gol bulmayı başaramadı.

Bu beraberliğin ardından büyük bir üzüntü yaşayan Liverpool, 70 puana ulaştı ve 71 puanlı Manchester City’nin gerisine düşerek haftayı ikinci sırada kapattı. Everton da puanını 37 yaptı.

İngiltere Premier Lig’de gelecek hafta Everton, Newcastle United’a konuk olacak. Liverpool, Burnley’i ağırlayacak.

MAÇ SONUCU | Fulham 1-2 Chelsea | Premier Lig 28. hafta İngiltere Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Fulham`a konuk olan Chelsea, küme düşme hattındaki rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maça ilk 11`de başlayan ve 71 dakika sahada kalan Ryan Babel, takımının tek golünün asistini yaptı. İlgili Haberi Oku