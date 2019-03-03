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Kayserispor’da Bernard Mensah’tan kötü haber! Kırık var…
Kayserispor

Kayserispor’da Bernard Mensah’tan kötü haber! Kırık var…

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen ve Beşiktaş maçında sakatlanan Bernard Mensah'ın kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. Yıldız futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

3 Mart 2019 18:54

Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan ve son dakika golü ile galibiyeti kaçıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Mensah şoku yaşanıyor.

Beşiktaş maçının ilk yarısında Adriano'nun müdahalesi neticesinde sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun kaburgalarında kırık tespit adildi.

Sakatlandığında gözyaşları arasında sahadan çıkan ve tetkikler sonrasında en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenilen Bernard Mensah için teknik direktör Hikmet Karaman, geçmiş olsun mesajı yayınladı. Karaman, “Geçmiş olsun evlat. En kısa zamanda sağlığına kavuşman dileğiyle.” dedi.

03 Mart 2019 Kayserispor Beşiktaş maçını spor yazarları yorumladı Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:58 | 3 Mart 2019
Bernard Mensah beşiktaş kayserispor
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