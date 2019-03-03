Göztepe’den hakeme tepki: ‘Bu maçta olanları kimse hata olarak izah edemez’

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kalan Göztepe’nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, müsabakadaki hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hakemleri için hem üzüldüğünü hem de utandığını belirterek, “Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hiç kimse hata olarak izah edemez.” ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sezon başından beri söylenilen bir şey olduğunu dile getiren Sepil, “Kritik ofsayt pozisyonlarında oyun kesilmeden devam edilip, pozisyon sonuçlandıktan sonra VAR’a bakılacaktı. Hakem Abdulkadir Bitigen’e hakkımızı helal etmiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor Göztepe 1-1 Sahasında Göztepe`yi konuk eden Atiker Konyaspor, 1-0 öne geçtiği maçta Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 90+4`te penaltı kazanan Atiker Konyaspor`da Sukubic`in vuruşunu Beto kurtardı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Göztepe, zorlu deplasmanda kritik 1 puanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku