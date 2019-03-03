Galibiyet yine kaçtı

Beşiktaş bu yıl oynayabileceği en zorlu deplasmanda galibiyeti kaçırdı. Kayserispor ligimizin en dinamik, en tempolu oynayan, mücadele gücünü ve temposunu 90 dakika boyunca taşıyan en formda takımı.

Beşiktaş’ın almış olduğu sonuç, defansın ortasında Medel, Vida ve daha sonra oyuna giren Roco'nun uyumsuzluğundan, kademe hatalarından yedirttikleri gollerle gerçekleşti. Maça baktığımız zaman Kayserispor'un çok etkili ve çok üst düzey oyuncuları olmadığını görüyoruz. Ama sürekli Beşiktaş defansını ve orta sahasına hataya zorlamalarıyla ortaya çıkan avantajlardan kazandıkları gollerle beraberliği yakaladılar.

Maçın sonucunu Kayserispor'un oynadığı futboldan çok Beşiktaş'ın yaptığı bireysel hataların belirlediğini söyleyebiliriz. Taktik olarak iki teknik adam da sahanın yıldızıydı. Ama futbolculara baktığımız zaman Beşiktaş'tan çok Kayserisporlu futbolcuları takım halinde kutlamak gerekiyor. Beşiktaş'a gelince Quaresma'nın ve Güven'nin ofansif olarak daha çok katkı sağlaması lazım. Özellikle Quaresma ofansif olarak son haftaların en kötü performansını ortaya koydu.

Güven’in artık gol vuruşlarında daha başarılı olması lazım. Ayrıca karşısında oynayan sağ bek oyuncusunu da sonuna kadar takip edip durdurması gerekiyor. Adriano ve Caner defansif olarak iyi mücadele etseler bile ters kademelerdeki başarısızlıkları rakibin çok fazla boş alan bulmasına sebep oldu. Kayserispor hızlı kontrataklarla çok fazla sayıda pozisyon üretti. İki maçtır 90 dakikanın sonunda maç içindeki skoru koruyamayarak sahadan galibiyetle ayrılamayan Beşiktaş bu sorunu çözmeli. Bireysel hatalardan dolayı yenen goller Beşiktaş taraftarını üzüyor.

Sonuç olarak şampiyonluktan uzaklaşan Beşiktaş ikinciliği kovalayarak Şampiyonlar Ligi'ni hedef almalı. Çok yaşlı olan takımda genç takviyelerle dinamik bir yapıya kavuşturulmalı.

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