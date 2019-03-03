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Galatasaray’ın yükselen yıldızı Younes Belhanda’nın performansı dikkat çekiyor
Galatasaray

Galatasaray’ın yükselen yıldızı Younes Belhanda’nın performansı dikkat çekiyor

BB Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Galatasaray’ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligdeki son 4 maçında 4 gol, 1 asistle oynadı.

3 Mart 2019 22:01

Galatasaray'ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligde son maçlarda skora yaptığı katkıyla ön plana çıkıyor.

Sarı-kırmızılıların 10 numarası, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmandaki BB Erzurmspor karşılaşmasının 52. dakikasında sahneye çıktı, takımı 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Belhanda 90 dakika sahada kaldı.

29 yaşındaki futbolcu attığı golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcunun 5 de asisti bulunuyor.

Öte yandan Belhanda ligde son 4 maçta 4 gol, 1 asist ile oynayarak 5 kez de skora etki etti.

03 Mart 2019 Fatih Terim: Sanırım bir grubun hoşlarına gitti! Spor Toto Süper Lig`in 24.haftasında deplasmanda Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray`da teknik direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:01 | 3 Mart 2019
galatasaray younes belhanda
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