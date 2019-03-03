Galatasaray Erzurum’da özel önlem alacak… Buzda dans!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray, lider Başakşehir arasındaki 6 puanlık farkın açılmaması için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak ama zorlu şartlarla mücadele edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre maç saati sıcaklık eksi 5 derece, hava açık, nem oranı ise yüzde 90 olacak.

Galatasaray’da soğuk ve zemin kaynaklı sakatlık yaşanmaması için özel krampon, termal çoraplar, kulaklıklar ve kas ısıtıcı kremlerle önlem alındı.

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ERZURUM EKSİ 25’İ GÖRDÜ

Galatasaray'ın dün gittiği Erzurum'da hava sıcaklığı önceki gece eksi 25'e kadar düştü. Cadde ve sokaklara sarkıt uyarıları asıldı.

Kazım Karabekir Stadı'nın zemininde ise buz dışında bir sorun gözükmüyor.

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