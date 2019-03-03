Galatasaray Doğa Sigorta Pınar Karşıyaka deplasmanında mağlup

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 78-75 mağlup etti.

Karşılaşmanın başında Harrison ve Göksenin’le sayılar bulan rakibi karşısında İlkan Karaman’la etkili olan Pınar Karşıyaka, 7. dakikada Birkan’ın 3 sayılık basketiyle 16-13 üstünlük kurdu. Marei ve Evans’la farkı 6 sayıya çıkaran (20-14) yeşil-kırmızılı ekibe 7-0’lık seriyle cevap veren Galatasaray Doğa Sigorta, periyodu 21-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Can ve Webster’la aradaki farkı yükselten konuk takım 14. dakikada 7 sayılık farka ulaştı: 24-31. Aradaki farkı azaltan ev sahibi ekip 18. dakikada 36-36 eşitliği yakaladı, daha sonra da Henry’nin 3 sayılık basketiyle öne geçti: 39-38. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Galatasaray Doğa Sigorta devreyi 46-41 galip tamamladı.

Üçüncü periyoda 5-0’lık seriyle başlayan ve 46-46 eşitliği yakalayan Pınar Karşıyaka’nın öne geçmesine izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, periyodun son 3 dakikasına 58-53 üstün girdi. Sarı-kırmızılı ekip periyodu 60-59 önde bitirdi.

Son periyotta Marei ile etkili olan Pınar Karşıyaka 65-62 üstünlük kursa da 35. dakika 65-65 eşitlikle geçildi. 39. dakika içinde Birkan ve Henry’le bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 6 sayıya çıkaran (74-68) Pınar Karşıyaka, Webster ve Harrison’un sayılarına rağmen müsabakadan 78-75 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann takımının başında ilk resmi maçına çıktı. Galatasaray Doğa Sigorta’da ikinci periyodun son dakikasında 2 teknik faul alan Zachary Auguste oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın 2. periyodunda Pınar Karşıyakalı taraftarların tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Halil Baldemir

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 1, Henry 20, Birkan Batuk 17, İlkan Karaman 7, Marei 21, Egemen Güven 4, Tayfun Erülkü, Walker 2, Evans 6

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 18, Göksenin Köksal 7, Harrison 24, Hayes 9, Auguste, Ayberk Olmaz 2, Ege Arar 8, Klobucar 3, Can Korkmaz 4, Erol Can Çinko

1. Periyot: 20-21

Devre: 41-46

3. Periyot: 59-60

Diskalifiye: 19.18 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta)

Beş faulle çıkan: 39.58 Ege Arar (Galatasaray Doğa Sigorta)