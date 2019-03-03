Fenerbahçe’den flaş hamle! Hukuki girişim başlayacak

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Süper Lig'deki 2000. maçına çıktığını hatırlatan Fenerbahçe, 1959 öncesinde Lefterlerin, Cihatların, Fikretlerin forma giydiği döneme vurgu yaparak, “Çaykur Rizespor maçıyla Türkiye’nin ilk deplasmanlı ulusal ligi ‘Milli Küme’deki maçlarımızla birlikte 2 bin 154’üncü lig maçımızı oynadık” ifadelerini kullandı.

1959 öncesi şampiyonluklara büyük önem veren Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu bulunuyor.

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HUKUKİ GİRİŞİM BAŞLAYACAK

Süper Lig'de 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, 1959 öncesi ‘Türkiye Futbol Birinciliği’nde 3, ‘Milli Küme’de ise 6 olmak üzere 9 ulusal şampiyonluğu var.

Beşiktaş'ın ekstradan 2 şampiyonluğunu sayılmasını, Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğunun yok sayılması sarı-lacivertli camiada büyük bir haksızlık olarak nitelendiriliyor.

Fenerbahçe Kulübü, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra 9 şampiyonluğun sayılıp Türkiye'de 5. Yıldızı takan ilk kulüp olmak için gerekli hukuki girişimlere başvuracak.

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