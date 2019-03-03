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Fenerbahçe’den flaş hamle! Hukuki girişim başlayacak
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den flaş hamle! Hukuki girişim başlayacak

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçıyla lig tarihindeki 2000'inci maçına çıkarken, sarı-lacivertli kulüp 1959 öncesine vurgu yaparak hukuki süreç hazırlıklarına başladı.

3 Mart 2019 12:01

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Süper Lig'deki 2000. maçına çıktığını hatırlatan Fenerbahçe, 1959 öncesinde Lefterlerin, Cihatların, Fikretlerin forma giydiği döneme vurgu yaparak, “Çaykur Rizespor maçıyla Türkiye’nin ilk deplasmanlı ulusal ligi ‘Milli Küme’deki maçlarımızla birlikte 2 bin 154’üncü lig maçımızı oynadık” ifadelerini kullandı.

1959 öncesi şampiyonluklara büyük önem veren Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu bulunuyor.

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HUKUKİ GİRİŞİM BAŞLAYACAK

Süper Lig'de 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, 1959 öncesi ‘Türkiye Futbol Birinciliği’nde 3, ‘Milli Küme’de ise 6 olmak üzere 9 ulusal şampiyonluğu var.

Beşiktaş'ın ekstradan 2 şampiyonluğunu sayılmasını, Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğunun yok sayılması sarı-lacivertli camiada büyük bir haksızlık olarak nitelendiriliyor.

Fenerbahçe Kulübü, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra 9 şampiyonluğun sayılıp Türkiye'de 5. Yıldızı takan ilk kulüp olmak için gerekli hukuki girişimlere başvuracak.

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Son güncelleme 12:01 | 3 Mart 2019
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