Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçın sonrası Vedat Muriqi’den açıklama: ‘Mağlubiyeti hak etmedik’

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 yenilen Çaykur Rizespor’un golcü oyuncusu Vedat Muriç, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Ülker Stadı’nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına konuşan Muriç, “Öncelikle Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bu zor dönemde iyi galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Kendi adımıza da mağlubiyeti hak etmedik. Çok iyi mücadele ettik. İkinci golü bulana kadar yaptığımız mücadeleyi ilk başta yapsaydık, belki farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Haftaya oynayacağımız İstikbal Mobilya Kayserispor maçına iyi hazırlanıp, galibiyet serisi yakalamak istiyoruz.” diye konuştu. Ersun Yanal: Umarım, hakemler toparlar artık! Çaykur Rizespor`u evinde 3-2 mağlup eden Fenerbahçe`de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Maçtaki hakem yönetimiyle ilgili düşünceleri sorulan Muriç, “Hakemleri sorgulamak benim haddime değil.” derken, “Yanılmıyorsam bir tane pozisyon geliyor aklıma. Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçıydı sanırım. Jailson’un bir penaltı pozisyonu vardı. Hakem Fırat Aydınus’tu ve penaltı vermedi. Bu maçtaki pozisyon belki daha hafifti diğer pozisyondan ama buna penaltı verildi. Diğerinde VAR’a gidilmesine rağmen Fırat Aydınus penaltı vermemişti. Maçın içinde o pozisyon aklıma geldi. ” açıklamasında bulundu. Okan Buruk: Hakem bu stadyumlardan etkileniyor Fenerbahçe`ye deplasmanda 3-2 kaybeden Çaykur Rizespor`da teknik direktör Okan Buruk mücadelenin hakemi Halil Umut Meler`i eleştirdi. İlgili Haberi Oku