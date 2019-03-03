Erzurumspor Galatasaray özet! (Maç özeti izle) GS Erzurum’da 1 puana razı oldu

Süper Lig’de 24. hafta Erzurumspor Galatasaray maçı ile devam etti. Hafta boyunca tartışması yaşanan saat ve soğuk hava altında başlayan maç seyir zevki üst düzey oldu. 1-1 sona eren Erzurumspor Galatasaray maçında gol perdesi 18. dakikda ev sahibi takımın futbolcusu Rashad Muhammed açtı. Emrah Başsan’ın kendi yarı alanından gönderdiği topu orta alanda Marcao arkaya sektirdi, hızla ceza alanına sokulan Rashad Muhammed’in sağ çaprazdan yerden vuruşunda top ağlara gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray Erzurum karşısında eşitliği 52. dakikada Belhanda ile yakaladı. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru’nun taşıdığı topu ceza alanı içinde Mitroglou geriye doğru bıraktı, Belhanda’nın gelişine vuruşunda top ağlara gitti. Erzurumspor Galatasaray özeti…

ERZURUMSPOR GALATASARAY ÖZET İZLE

RIDVAN DİLMEN ERZURUM GALATASARAY MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

BB Erzurumspor-Galatasaray maçının devre arasında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen önemli açıklamalar yaptı.

NTV'de yayınlanan “Yüzde 100 Futbol” programında konuşan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ikinci yarıda riskler alacağını ifade etti.

Ayrıca ilk yarıdaki bir pozisyonda Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin vuruşu kaleye doğru gitmek üzereyken yerde sektikten sonra yön değiştirmesine değinen Dilmen, “Top sanki kireçe çarpmış gibi yön değiştirdi” dedi.

İşte Dilmen'in yorumları;

“Zeminle ilgili söyleyebileceğim şu, Feghouli'nin şutunda top sanki kireçe çarpmış gibi yön değiştirdi. 2000 rakımda oynamak zor. Keşke imkanı olsa kulüpler günü birlik gitsinler. Ateş almaya gitmek lazım böyle maçlara.”

“OYUNCULARIN MAÇ BAŞINDAN İTİBAREN ISINMASI GEREK”

“Ben çalıştım Van'da bu kadar yüksek olmasa da rakımı yüksektir oranın da. Çok iyi terlemek lazım. Galatasaray oyunun devamında biraz daha ısındı. Hatta muhtemelen Fatih Terim iki değişiklik yapacaktır. Giren oyuncuların da maçın başından itibaren ısınması gerekiyor.”

“BENFICA'YI HAYATA DÖNDÜRMÜŞTÜ, YİNE YAPTI”

“Yüksek rakımda oynadığında maç saati etkilemez. Zeminde ciddi bir problem gözükmüyor fakat problem Marcao Türk Telekom Stadı'nda yaptığı hatanın yine benzerini yaptı. Hiçbir pozisyon yokken Benfica'yı hayata döndürdü. Bugün de daha terlerken bireysel bir hatadan golü yediler.”

“GALATASARAY TARAFTARINDA TEDİRGİNLİK VAR”

“Galatasaray oyuna ısındıkça Erzurum da yaslandı geriye ve daha fazla hücum şansı buldu. Onyekuru'ya uygun şartlar olmadı. İkinci yarı Galatasaray yüklendikçe yüklenecek. Galatasaray taraftarında ‘Genç yaşta iki iyi stoper yakaldılar ama hataları direkt skoru etkiliyor' tedirginliği var. Galatasaray Diagne'yi kullanabilir. Riskler alacaktır. Erzurum takımı da korumaya çalışarak kolay kolay bitmez maçlar. Edouk gibi kontra atark oyuncuları da var. Bu şansı bulmaları lazım kazanmaları için.”