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Elazığspor’da teknik direktör Erhan Altın ile yollar ayrıldı
TFF 1.Lig

Elazığspor’da teknik direktör Erhan Altın ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor, teknik direktör Erhan Altın ile yollarını ayırdı.

3 Mart 2019 19:59

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, teknik direktör Erhan Altın ile görüşmesinin ardından kendisi ile devam etmeme kararı alındığı belirtildi.

En kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle görüşmeye başlanacağı ifade edilen açıklamada, “Teknik direktörümüz Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı Erhan Altın ve ekibine teşekkür ederiz.” denildi.

Bordo-beyazlı takım, son 3 haftada teknik direktör Altın yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 de mağlubiyet almıştı.

Son güncelleme 19:59 | 3 Mart 2019
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