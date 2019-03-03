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Derbinin galibi Eczacıbaşı VitrA, liderliğini korudu | Vestel Venus Sultanlar Ligi
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Derbinin galibi Eczacıbaşı VitrA, liderliğini korudu | Vestel Venus Sultanlar Ligi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Vitra, konuğu Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

3 Mart 2019 19:38

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya iki taraf da kontrollü başlarken Eczacıbaşı VitrA, Büşra Kılıçlı'nın bloğuyla teknik molaya 12-7 önde girdi. Pasör Ezgi Dilik'in dengeli pas dağılımının dikkat çektiği seti ev sahibi ekip 25-20 aldı.

İkinci sete konuk ekip önde başlamasına rağmen turuncu beyazlılar, Tijana Boskovic'in hücumlarıyla kontrolü tekrardan ele geçirdi. 4 atak, 2 blok ve 1 servis sayısıyla oynayan Lauren Gibbemeyer'ın akıllı hücumuyla set 25-20 sonuçlandı. Üçüncü set çekişmeli rallilere sahne olurken, Galatasaray 25-22 ile skoru 2-1'e getirdi.

Maç boyunca defansta ve atakta etkili oyunuyla takımına katkı sağlayan kaptan Jordan Larson, son sette de mücadeleye ağırlığını koyarak Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1'lik galibiyete taşıdı. Lig etabının son derbisinde, sahanın en skorer ismi 27 sayıyla genç yıldız Tijana Boskovic oldu.

Derbi öncesi seremonide, Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz hafta voleybol oynarken hayatını kaybeden Zara Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Uysal için saygı duruşu yapıldı.

Eczacıbaşı VitrA – Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener.

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Güldeniz.

Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Çağla, Buse (L), Atkinson, Nursevil, Cansu.

Setler: 3-1 (25-20,25-20,22-25,25-11)

Süre: 100 dakika (25, 26, 29, 20)

Son güncelleme 19:38 | 3 Mart 2019
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