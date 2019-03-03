Canlı Yayın Malatyaspor Başakşehir

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Medipol Başakşehir, geride kalan 23 haftada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu topladığı 51 puanla zirvede bulunurken, Malatya temsilcisi ise 9 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgiyle elde ettiği 34 puanla 5. sırada yer alıyor.

LİGDE DÖRDÜNCÜ RANDEVU

İki takım yarınki mücadeleyle birlikte ligdeki 4. randevularına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 3 maçta ise Başakşehir 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 4 gol atarken, sarı-kırmızılıların sadece 1 golü bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR’DEN GEÇİT YOK

Abdullah Avcı'nın takımı, hem iç sahada hem de dış sahada rakiplerine kolay kolay gol atma şansı tanımıyor. Süper Lig'de kalesinde sadece 11 gol gören turuncu-lacivertliler, aynı zamanda bu sezon 14 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda zirvede yer almayı başardı. Başakşehir, bunların yanında ligdeki son 5 maçında da sadece 1 gol yedi.

CLICHY OYNAYAMIYOR

Turuncu-lacivertli ekibin sol beki Gael Clichy’nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi süren Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamıyor.