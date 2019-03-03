MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor Göztepe 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Atiker Konyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Göztepe, kritik bir puanın sahibi olurken, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Atiker Konyaspor, evinde iki puan bıraktı. Göztepe kalecisi Beto, uzatma dakikalarında kurtardığı penaltı ile takımının puan almasında önemli rol oynadı.

Bursaspor ve Fenerbahçe’nin galibiyetleri sonrası düşme hattına inen Göztepe, Avrupa kupalarını hedefleyen Atiker Konyaspor deplasmanından bir puanla döndü. İlk yarıyı Filipovic’in golü ile önde tamamlayan Atiker Konyaspor, ikinci yarıda Yasin’in golüne engel olamadı. Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Atiker Konyaspor, iki kez galibiyet golüne yaklaştı.

Kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Jahovic’in vuruşu, Portekizli kaleciden döndü. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, penaltıya hükmetti. 90+4’te kazanılan penaltıda topun başına geçen Sukubic’in vuruşunu, kaleci Beto kurtardı. Atiker Konyaspor, uzatmanın son dakikalarında Jahovic ile inanılmaz bir fırsat daha yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortada altıpas içinde kafa vuran Jahovic, topu dışarı attı. Bu pozisyonun ardından karşılaşma sona erdi.

Zorlu deplasmandan bir puanla dönen Göztepe, puanını 26 yaparken 16. sırada kaldı. Atiker Konyaspor ise 35. puanla 5. sırada yer aldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Erdinç Sezertam

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner), Filipovic, Zuta (Dk. 46 Ferhat Öztorun), Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana (Dk. 82 Hadziahmetovic), Jahovic

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Castro (Dk. 85 Poko), Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah (Dk. 68 Jerome), Yasin Öztekin, Ghilas (Dk. 46 Ngando)

Goller: Dk. 17 Filipovic (Atiker Konyaspor), Dk. 53 Yasin Öztekin (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Kadu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Zuta, Dk. 82 Ferhat Öztorun, Dk. 90+3 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), Dk. 59 Yasin Öztekin, 90+1 Beto (Göztepe)

SÜPER LİG’DE PUAN DURUMU

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13′ Filipovic’in pasında, kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Jahovic’in vuruşunda kaleciden dönen topu defans uzaklaştırdı.

GOL! 18′ Ev sahibi ekip öne geçti. Traore’nin sağ kanattan köşe vuruşunda, Filipovic’in altıpas içinden dokunuşunda top ağlarla gitti: 1-0

21′ Atiker Konyaspor’un ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Deniz Kadah’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

31′ Volkan Fındıklı’nın pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Fofana’nın sert şutunda kaleci Beto topu kontrol etti.

50′ Berkan Emir’in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda top, kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

GOL! 53′ Konuk ekip beraberliği yakaladı. Castro’nun uzun pasında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

56′ Deniz Kadah’ın sağ kanatta kaleci Serkan Kırıntılı ile girdiği başa baş mücadelenin ardından şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 67′ Skubic’in pasında, ceza sahası içinde bulunan Milosevic’in vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle kornere çeldi.

90+3′ Kadu’nun Jahovic’e yaptığı harekete hakem Abdulkadir Bitigen VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

90+4′ Skubic’in kullandığı penaltı atışında top kaleci Beta’dan oyun sahasına döndü.

90+7′ Ev sahibi ekip çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Milosevic’in ceza sahası içinden pasında, altıpas üzerinden Jahovic’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.