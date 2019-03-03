BB Erzurumspor, Galatasaray’la da berabere kaldı! Dadaşlar bunu hep yapıyor!

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuğu Galatasaray’la 1-1 berabere kalırken kümede kalma adına kritik bir puanın sahibi oldu. Dadaşlar aynı zamanda Galatasaray’ı da şampiyonluk yarışında yaralamayı başarırken İstanbul ekiplerine karşı beraberlik geleneğini sürdürmüş oldu.

Mehmet Özdilek göreve geldiğinden beri sırasıyla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray’la karşı karşıya geldi. 10. haftada konuğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor, 16. haftada ise Ersun Yanal’la ilk lig maçına çıkan Fenerbahçe ile Kadıköy’de 2-0’dan dönerek 2-2 berabere kalmıştı.

İkinci devrede 19. haftada Beşiktaş’la Vodafone Park’ta, 21. haftada Medipol Başakşehir’le yine İstanbul’da 1-1 berabere kalan Erzurumspor, 24. haftada ise bu kez evinde konuğu Galatasaray’la aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Böylesi ilginç bir seriye imza atan Dadaşlar, 22 puanla 17. sırada yer alıyor. Süper Lig son puan durumu (24. Hafta) Süper Lig`in bitimine 10 maç kala Galatasaray lider Başakşehir`in 8 puan gerisine düştü. Yeni Malatyaspor`u bugün 2-0 mağlup eden Başakşehir 54 puana yükselirken en yakın takipçisi Galatasaray 46 puanda kaldı. İşte Süper Lig`de son puan durumu... İlgili Haberi Oku