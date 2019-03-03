BB Erzurumspor Galatasaray maçı canlı yayın (İlk yarı oynanıyor) | BB Erzurumspor 0-0 Galatasaray

BB Erzurumspor Galatasaray canlı! BB Erzurumspor Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta mücadelesi devam ediyor. Ligde hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki mücadeleyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da üç puan hedefliyor. BB Erzurumspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Haberde BB Erzurumspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer almakta.

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Kazım Karabekir Stadı

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

GALATASARAY: Muslera, Semih, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Henry Onyekuru, Mitroglou

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Ömer, Yunus, Diagne, Muğdat, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Aslan’da iki eksik…

Galatasaray’da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a karşı forma giyemiyor. Ayrıca son oynanan Akhisar maçı sonrasında arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Yuto Nagatomo da maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray maçı öncesi Erzurum `buz` tuttu! Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray maçı öncesinde Erzurum`un birçok yerinde don olayları yaşanırken, bazı yerlerde de sarkıtların oluştuğu gözlemlendi. İlgili Haberi Oku