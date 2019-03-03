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BB Erzurumspor Galatasaray maçı canlı yayın (İlk yarı oynanıyor) | BB Erzurumspor 0-0 Galatasaray
Futbol

BB Erzurumspor Galatasaray maçı canlı yayın (İlk yarı oynanıyor) | BB Erzurumspor 0-0 Galatasaray

BB Erzurumspor Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi devam ediyor. BB Erzurumspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Haberde BB Erzurumspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer almakta. Hem zirveyi hem alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımın da hedefi üç puan. İlk yarı oynanıyor.

3 Mart 2019 17:52

BB Erzurumspor Galatasaray canlı! BB Erzurumspor Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta mücadelesi devam ediyor. Ligde hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki mücadeleyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da üç puan hedefliyor. BB Erzurumspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Haberde BB Erzurumspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer almakta.

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Kazım Karabekir Stadı

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

GALATASARAY: Muslera, Semih, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Henry Onyekuru, Mitroglou

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Ömer, Yunus, Diagne, Muğdat, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Aslan’da iki eksik…

Galatasaray’da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a karşı forma giyemiyor. Ayrıca son oynanan Akhisar maçı sonrasında arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Yuto Nagatomo da maç kadrosuna alınmadı.

03 Mart 2019 Galatasaray maçı öncesi Erzurum `buz` tuttu! Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray maçı öncesinde Erzurum`un birçok yerinde don olayları yaşanırken, bazı yerlerde de sarkıtların oluştuğu gözlemlendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:02 | 3 Mart 2019
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Istanbul Basaksehir
BB Erzurumspor
Bugün - 19:00
0
-
0
Galatasaray
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Konyaspor
24 8 35
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