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Başakşehir’e verilen penaltı isyan ettirdi! Arda ve Fırat Aydınus’a büyük tepki…
Medipol Başakşehir

Başakşehir’e verilen penaltı isyan ettirdi! Arda ve Fırat Aydınus’a büyük tepki…

Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor karşısında kazanadığı penaltı büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada Arda Turan ve maçın hakemi Fırat Aydınus'a tepki yağdı.

3 Mart 2019 17:25

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak değerlendirilen mücadelenin ilk yarısında Başakşehir’in kazandığı penaltı büyük tartışma yarattı. Mücadelenin 41. dakikasında Yeni Malatyaspor ceza alanı içine gönderilen ara topu almak isteyen Arda Turan rakibiyle çarpışınca yerde kaldı. ‘FAULÜ ARDA YAPIYOR’

Maçın hakemi Fırat Aydınus pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. Fırat Aydınus, VAR’ın başındaki Ali Palabıyık’tan uyarı almazken penaltı kararı değişmedi. Topun başına geçen Emre Belözoğlu, Başakşehir’i Malatya deplasmanında 1-0 öne geçirdi. Konuk ekibin Arda ile kazandığı bu penaltı büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Çok konuşulan o pozisyonda Arda’nın faul yaptığını düşünenler sosyal medyada isyan etti. Arda’ya ve maçın hakemi Fırat Aydınus’a yüklenen taraftarlar twitter’dan adeta ateş püskürdü. İşte sosyal medyada verilen o tepkiler; 

Son güncelleme 17:32 | 3 Mart 2019
arda turan fırat aydınus
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