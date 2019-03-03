Altınordu son dakikada yıkıldı!

Spor Toto 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor’a 3-0 yenilen Altınordu, evinde son dakikalara kadar 2-1 önde götürdüğü maçta Hatayspor’la berabere kaldı: 2-2. Maçın henüz 4’üncü dakikasında Serdar’la öne geçen kırmızı-lacivertlilere 58’de Gökhan karşılık verdi. Altınordu 70’te bu kez Sefa’nın golüyle 2-1’i buldu ancak 90+3’üncü dakikada sahneye çıkan Selim attığı şık golle Hatayspor’u yenilgiden kurtardı.

Altınordu bu sonuçla 39 puana yükselse de play-off hattının dışında kaldı. Hatayspor ise 41 puana ulaştı, 5’inci sıradaki yerini korudu.

Stat: Bornova

Hakemler: Cağdaş Altay, Emrah Ünal, Murat Altan

Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş (Dk. 63 Anıl Koç), Ali Yaşar, Okan Derici (Dk. 84 Recep Yemişci), Berkay Samancı (Dk. 46 Muhammed Mert), Sinan Osmanoğlu

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 54 Mirkan Aydın), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Korkishko (Dk. 56 Selim Ilgaz), Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 85 Soner Örnek)

Goller: Dk. 4 Serdar Deliktaş, Dk. 70 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 58 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+3 Selim Ilgaz (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Oğulcan Ülgün, Dk. 87 Ali Yaşar, Dk. 88 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 54 Hamza Gür (Hatayspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Altınordu penaltı kazandı. Hataysporlu Murat ceza sahası içinde Sefa’yı yere indirince hakem Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi.

GOL! 4′ Serdar’ın penaltı atışını kaleci Akın çeldi ancak pozisyonu takip eden Serdar dönen topu ağlara yolladı: 1-0.

16′ Htayaspor’un kazandığı frikikte Mesut topa sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğin üzerinden auta çıktı.

18′ Hatayspor’da serbest vuruşu bu kez Gökhan kullandı. Gökhan’ın şık vuruşunu kaleci Erce aynı güzellikte kurtardı.

53′ Sağdan Hatayspor ceza sahasına giren Kerim yerden çıkardı. Okan’ın gelişine vuruşunda top kaleci Akın’ın kucağında kaldı.

GOL! 58′ Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Murat, ceza sahasındaki Gökhan´ı gördü. Topu kontrol eden Gökhan düzgün bir vuruşla maça dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

GOL! 70′ Altınordu bir kez daha öne geçti. Rakibinden sıyrılan Sefa ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla fileleri sarsmayı başardı: 2-1.

GOL! 90+3′ Hatayspor tabelayı yine eşitledi. Selim yaklaşık 25 metreden şutunu çekti, yerden giden top köşen filelerle buluştu. 2-2.