Ali Ece’den Mbaye Diagne ve Fatih Terim yorumu: ‘Nereye geldiğini anlayamamış’

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan BB Erzurumspor-Galatasaray karşılaşmasının ardından Tivibu’da yorum yapan Ali Ece, Mbaye Diagne’nin sarı kırmızılı kulüpteki durumuyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Diagne’nin saha içindeki vücut dilinin Fatih Terim’e ters olduğuna dikkat çeken Ali Ece, Henry Onyekuru’nun 90 dakika sahada kalmasını ise yanlış karar olarak değerlendirdi.

İşte Ali Ece’nin çarpıcı açıklamaları;

“Devre arasında Fatih Terilsilin devreye girdi biliyorsun. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’la yollar ayrıldı. İki yeni stoper geldi, iki yeni santrafor geldi ama Diagne hiç etkilenmemiş. Henüz nereye geldiğini anlayamamış.”

“BUNLAR FATİH TERİM’E TERS DAVRANIŞLAR”

“Kötü oynayabilirsiniz, yeni geldiğiniz takımda eski takımdaki gibi direkt etkili başlayamayabilirsiniz. Ama Diagne’nin saha içindeki vücut dili Fatih Terim’e ters. Yani sırf gol atamaması değil mesele. Pozisyonlarda ayakta kalamaması, pozisyonları zorlamaması, pozisyonlardan erken umudunuz kesmesi bunlar Fatih Terim’e ters oyuncu davranışları”

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“ONYEKURU 90 DAKİKA SAHADA KALMAMALIYDI”

“Kostas Mitroglou’nun fizik kondisyon eksiği var. Marsilya’da yaşadığı sıkıntılar yüzünden. Lakin Kostas oyunda kalsaydı Galatasaray’ın gol atma şansı olabilir miydi, bu da sorgulanacaktır. Yine de Onyekuru 90 dakika sahada kalmamalıydı diye düşünüyorum”

“HÜCUM SÜREKLİLİĞİ SAĞLANAMAMASININ NEDENİ”

“Fatih Terim daha iyisini bilir o ayrı, Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü sonuçta. Ama bir yorumcu olarak gözlemlediğim, Onyekuru’nun takımın geri kalanıyla yaşadığı kopukluk da Galatasaray’ın hücum sürekliliği sağlayamamasının nedeniydi”

@aliececom: “Belki de devre arasındaki “Fatih Terimsilin”den en çok Belhanda etkilenmiş. Yalnız Diagne hiç etkilenmemiş, nereye geldiğini henüz anlayamamış. Yeni geldiğiniz takımda direkt çok iyi başlayamayabilirsiniz ama saha içindeki vücut dili Fatih Terim’e ters.” pic.twitter.com/zaA4okmuaL — Tivibu Spor (@tivibuspor) 3 Mart 2019

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