Yıldırım Demirören’in performansı

Şubat 2012'de TFF'nin 66. başkanı Demirören oldu.

Milli takım hocası “Yerime adam bakıyorlar” diye istifa etti. Yerine 4 maçlığına lig liderinin hocası getirildi…

Ancak 2014 Dünya kupasına gidemedik. Geçici olarak getirilen hocayla olan anlaşma uzatıldı…

Milli maçta şehitler için yapılan saygı duruşu ıslıklandı…

Kız meselesi yüzünden milli takım kampında olay çıktı. Milli futbolcu bir başka milli futbolcunun odasını silahla bastı. Olayın üzerinin kapatıldığı anlaşıldı…

Milli takımda hoca ile futbolcular arasında prim kavgası çıktı…

2016 Avrupa Şampiyonası’na gittik ancak gruplarda elendik…

Milli takım kaptanı, milli takım uçağında dedesi yaşında gazeteciye saldırdı “Pişman değilim, milli takımı bırakıyorum” dedi, gazeteciyi uçağa alan TFF yönetimine sinkaflı küfür etti…

Milli takım hocası ise kebapçı ile yumruklaştı. Hoca görevinden istifa etti. Ancak sonradan hocanın kebapçıyı dövdüğü görevinden de kovulduğu ve çuval dolusu tazminat aldığı ortaya çıktı… Kovulan hoca yerine 71 yaşındaki yeni hoca umut diye getirildi…

Yeni hocanın, kadroya Hollanda üçüncü liginden ‘korsan' oyuncu aldığı ortaya çıktı…

TFF Başkanı ülkenin en büyük medya patronu oldu… 2018 Dünya Kupası’na da gidemedik… TFF Başkanı bahis oyunları ihalesini aldı ve ‘etik olmaz' diyerek görevinden istifa etti…

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